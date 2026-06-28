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年存5千滾出數百萬 多數父母不知為孩子累積的免稅財富

編譯周靜芝/即時報導
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示意圖。Image by Simon from Pixabay
示意圖。Image by Simon from Pixabay

理財規劃師穆勒（Allen Mueller）近日在播客節目「Catching Up to FI」中，透露了美國稅法中一項最被低估的合法避稅工具；其中包括在孩子在18歲前有合法申報的勞動所得時，即為其開設監護型羅斯個人退休帳戶（custodial Roth IRA）。穆勒指出，假設父母從孩子嬰兒時期起每年存入5000元，並以年報酬率7%計算，到子女60歲時，這筆Roth IRA中的資金將累積至約330萬元，且增長的每一分錢都免徵聯邦所得稅。

理財網站24/7 Wall St.報導，這項策略的關鍵在於稅法的一項結構性特點。未成年人若無勞動所得，依法不得向Roth IRA供款；因此，穆勒的計畫在初期採用未成年人監護人帳戶（也稱託管經紀帳戶），並在國稅局IRS）對投資收益課徵重稅之前，將其轉換為Roth IRA。

穆勒的「監護型羅斯計畫」如何運作

穆勒所描述的藍圖分為三個階段：首先，父母為新生兒開設一個監護人帳戶。以一名每年有5000元存入帳戶的新生兒為例，到孩子18歲（或21歲，依各州法律而定）時，該帳戶會自動轉移給他們，此時便是轉換為Roth IRA的時機。

第二，一旦子女年齡超過「兒童稅」的適用範圍，該帳戶便會分多年轉換為Roth IRA，以管理稅務帳單。第三，讓複利發揮主要作用。穆勒表示，如果他們在26歲時在Roth帳戶裡累積了大筆資金，假設轉換停止，僅以每年7%的報酬率計算，到了60歲時，Roth IRA裡的金額將達到330萬元。

免稅為何很重要？目前10年期美國國債殖利率為4.49%，這是保本的應稅收益基準；當這些應稅收益在60年間持續再投資時，Roth帳戶的複利優勢便會大幅擴大。

「勞動收入」規定絕無例外

國稅局規定，Roth IRA的供款額度不得超過該年度子女的實際勞動所得，且以年度供款上限為限。國稅局的Roth IRA規則明確指出，勞動收入必須來自工作，而非禮物或投資收益，2026年的供款上限為7500元。

穆勒說明了哪些收入符合資格，而家務勞動所得不算在內。他表示，任何來自外部來源的收入都符合資格，如14歲時做兼職、幫鄰居掃落葉、家教，或是有報酬的線上問卷調查。他建議保留一份紀錄，記載工作日期、服務對象以及所得金額。

穆勒以自身為例，他的9歲女兒透過填寫兒童電視節目的線上問卷，賺取了幾百元；他將這筆收入記錄下來，並存入女兒的Roth帳戶。他指出，供款必須與真實且合理的收入相符，若未附上相關文件，就將孩子的帳戶存至國稅局規定的上限，將極易招來稅務稽查。

轉換階段與「兒童稅」陷阱

轉換階段是多數家長容易失誤的地方，「兒童稅」適用於超過門檻的非勞動所得，並按父母的邊際稅率課稅，若時機不當，可能會讓Roth帳戶轉換計畫功虧一簣。穆勒的策略是，等待孩子過了「兒童稅」適用年齡（全日制學生通常為24歲，否則為19歲），然後將轉換分攤至多個低收入年度進行。

後續需注意事項

針對監護型Roth帳戶的文件審查已趨嚴，採用此策略的父母應將薪資單、1099表格或經鄰居簽名的發票至少保留七年。由於Z世代的401(k)平均餘額僅1萬7000元，透過監護型Roth帳戶為子女儲蓄的家庭，能讓孩子獲得連雇主匹配（match）計畫都無法比擬的先機。

精華 FAQ

  • 因為它能在孩子年輕時累積資金，之後讓投資收益長期免聯邦所得稅成長；若及早開始，複利效果可把小額年存款放大成退休大資產。

  • 必須有真實且可證明的勞動所得，像打工、家教、幫鄰居做事或付費問卷都可；禮物與投資收益不算，且供款不得超過當年所得。

  • 最常見是兒童稅與文件不足。若在不適當年齡轉換，非勞動所得可能被高稅率課徵；因此需分多年操作，並保留薪資單、發票與工作紀錄。

國稅局 IRS 退休

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