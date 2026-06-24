我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗戰爭以來首見 布蘭特原油跌破75美元

英法德駐台機構關切中國在台海活動 反對單方面改變現狀

兒童照護稅務優惠可為家庭、企業省錢 但少有人利用

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
符合資格的員工可透過申領「子女及受撫養人照護稅額抵免」（Child and De...
符合資格的員工可透過申領「子女及受撫養人照護稅額抵免」（Child and Dependent Care Tax Credit, CDCTC），來抵銷其托育支出。(美聯社)

「兩黨政策中心」（Bipartisan Policy Center）2025年的一份報告指出，兒童照護服務的不足，將在未來10年內使美國經濟蒙受高達3290億元損失。根據國會聯合經濟委員會少數黨所發布的新報告，家庭及其雇主若想節省開支，現有的稅務優惠是一尚未充分利用的途徑。

CNBC報導，該報告指出，僅有13%的民營部門員工能透過雇主獲得兒童照護福利；此外，報告也指出，現有的兒童照護稅務優惠利用率不足，企業及員工均難以掌握相關資訊。

降低兒童照護成本的稅務優惠

符合資格的員工可透過申領「子女及受撫養人照護稅額抵免」（Child and Dependent Care Tax Credit, CDCTC），來抵銷其托育支出。

CDCTC允許符合特定條件的家庭，將部分兒童及受撫養人照護費用從應繳的聯邦所得稅中扣抵。該抵免額可部分扣抵一名符合資格者的照護費用，最高達 3000元；若符合資格者為兩人或以上，則最高可扣抵6000元。

然而，該報告指出，僅約12%有子女的納稅人申領了這項抵免，部分符合資格的勞工可能因難以理解申領流程而放棄；另一些人則可能因缺乏合格的支出、無需繳納聯邦稅或收入過高而不符合資格。

企業可為員工設立「受撫養人照護協助計畫」（Dependent Care Assistance Program, DCAP）帳戶，這些帳戶讓家庭能從稅前收入中預留最高7500元用於兒童照護支出；只要款項用於兒童照護或其他符合資格的支出，便無需課稅。報告指出，不到一半的民營部門員工使用了這些帳戶。

另一項由雇主提供的稅收抵免（稱為45F），有助企業抵銷提供兒童照護服務的成本。企業若為員工投資托育服務，無論是自建、營運托育設施，或是與托育中心業者合作，均可將符合資格的支出的40%（小型企業為50%）從應繳稅額中扣除。透過這項不可退還的稅額抵免，企業每年最多可節稅50萬元，小型企業則最高可達60萬元。

儘管有這些節稅效益，但根據該報告援引的2016年最新稅務申報數據顯示，僅有不到1%的企業稅務申報使用了45F計畫。

報告中假設稱，若某企業能充分利用現有的兒童照護稅務優惠，五年內可節省82萬元稅款，並透過降低員工流動率及提高生產力，創造超過800萬元的投資報酬；同時，任職於該企業的父母可在五年內省下近1萬元。

該報告發布時間，與該委員會新罕布夏州民主黨參議員哈桑（Maggie Hassan）與阿拉斯加州共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）共同提出的一項法案僅相隔數月；該法案企圖推動在國稅局（IRS）設立企業托育聯絡窗口，負責向企業宣導現有的兒童照護稅務優惠措施。

精華 FAQ

  • 報導引述研究指出，美國若持續面臨兒童照護服務不足，未來10年可能讓整體經濟損失高達3290億美元，影響勞動參與與企業營運。

  • 家庭可利用子女及受撫養人照護稅額抵免CDCTC，另可透過雇主提供的DCAP自稅前收入預留最多7500元支付合格照護費用，減少實際負擔。

  • 企業可透過45F抵免投資托育服務，最高每年節稅50萬至60萬元；報告估算，善用優惠不僅能省稅，還可降低員工流動率並提升生產力。

上一則

步行速度與長壽有關 各年齡層都有特定目標

延伸閱讀

紐約生存手冊／州議會擬推「寵物稅收抵免」最高900元

紐約生存手冊／州議會擬推「寵物稅收抵免」最高900元
夏威夷州長發布行政令 延續太陽能稅額抵免

夏威夷州長發布行政令 延續太陽能稅額抵免
新法送利多 嬰兒潮世代售屋 把握3年免稅額黃金期

新法送利多 嬰兒潮世代售屋 把握3年免稅額黃金期
南加超10億元CalKIDS助學金待領 洛縣8成學生錯過

南加超10億元CalKIDS助學金待領 洛縣8成學生錯過

熱門新聞

很少有汽車相關的問題像「該多久換一次機油」這樣引發許多爭論，幾十年來，普遍的「鐵律」是每行駛3000英里就換一次，許多駕駛至今仍純粹基於習慣而遵循此法；但現代引擎與合成機油（synthetic oil）已徹底改寫了這套公式。Image by Ryan Doka from Pixabay

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

2026-06-15 11:24
收藏硬幣對某些人來說是認真的嗜好，對其他人則是興趣，但它也能帶來不錯的投資報酬。(美聯社)

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

2026-06-21 13:32
示意圖。Image by Michal Dziekonski from Pixabay

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

2026-06-22 09:08
烤豬肋排。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

2026-06-22 10:14
醫生表示，半夜醒來雖然令人沮喪，但可能是睡眠模式中正常的一部分，只有當醒來的頻率或持續時間高於平均值時，才表示有潛在的問題；示意圖。（圖／123RF）

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

2026-06-17 09:17
億萬富商庫班(Mark Cuban)。(路透)

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

2026-06-23 09:10

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
退休後不煩惱財務 4生肖晚年長壽有福

退休後不煩惱財務 4生肖晚年長壽有福
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
不沾鍋出現六個跡象 表示該更換了

不沾鍋出現六個跡象 表示該更換了
法輪功告思科「助中迫害人權」美最高法院駁回訴訟

法輪功告思科「助中迫害人權」美最高法院駁回訴訟