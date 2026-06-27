5個日常習慣 恐讓債務負擔悄悄增加

示意圖。Image by Edar from Pixabay

對許多人來說，債務的累積往往是緩慢的，但最終卻在一夕爆發至不可收拾。數位金融機構Achieve旗下消費者洞察中心分析師基爾戈（Austin Kilgore）指出，消費者正深受債務與生活成本高漲雙重壓力，而5種日常習慣會讓人在不知不覺下，導致債務問題雪上加霜。

基爾戈表示，57%消費者估計，要清償所有短期無擔保債務，如信用卡、先買後付貸款 、個人貸款及醫療債務，將需要6個月或更長時間。此外，35%受訪者稱，要維持按時償還債務「非常困難」或「困難」。

紐約郵報報導，除了醫療或法律上的緊急事件外，債務並非一夕暴增，是透過如新增訂閱服務、未每月檢視開支等微小且未經審視的行為逐漸累積的。即使是富裕人士或家庭，若輕忽消費行為與習慣，也可能陷入日益加深的債務循環。以下是5種會讓債務問題日益惡化的習慣：

1. 僅支付信用卡最低還款額

幾乎所有信用卡都允許消費者設定從支票帳戶自動定期扣款，而「最低還款額」總是標準選項之一。銀行樂見如此，根據聯準會的數據，銀行從信用卡業務獲取的利潤，80%來自每月拖欠款項持卡人所支付的利息；其餘20%主要來自手續費，而那些每月未全額還清欠款的持卡人，也更可能是付費者。

破產律師泰恩（Leslie Tayne）表示，另一種會讓債務惡化的習慣，就是完全忽視債務，或只支付最低還款額，同時繼續消費；忽視債務並不會讓債務消失，反而會因利滾利與信用評分受損而使情況惡化。

若要清償1000元的信用卡債務，與其僅支付最低還款額，不如每月固定支付100元，這樣能大幅降低利息成本，並提早擺脫債務。

假設年利率為22%，且採用典型最低還款結構（即欠款餘額的2%加上利息或25元，以金額較高者為準）；若僅償還最低金額，將深陷債務達57個月（近五年），並需支付561.92元利息。相反地，若將每月還款額提高至固定100元，僅需12個月即可清償全部欠款，且支付的利息僅114.89元，可省下447.03元。

2. 將信用額度視為可用收入

擁有更高信用額度不難，事實上，若未拖欠帳單，反而有助提升信用評分。根據消費者信用報告機構Experian的資料，「信用利用率」（即使用可用信用額度的百分比）佔信用評分的20%至30%。意即信用額度越高，且欠款餘額越低，信用利用率就越低；因此財務專家建議，不要取消那些無年費且不常使用的信用卡。

但若因信用額度有1萬、2萬甚至3萬元，就以為自己可消費那麼多，這種習慣會讓人在未來數年，甚至數十年陷入財務困境。舉例來說，若持有一張年利率為21%的信用卡，欠款2萬元，每月最低還款額將達550元，且需近35年才能還清；這還只是假設在還清欠款前，不會再用這張卡消費。

3. 「下個月就還清」的陷阱

1980年，心理學家溫斯坦（Neil Weinstein）發表了一篇「對未來生活事件的不切實際樂觀」（Unrealistic optimism about future life events）的文章，這正是行為經濟學家後來所稱「樂觀偏見」（optimism bias）的開端。

談到信用卡債務時，這種偏見會讓人深信未來的自己能輕易應付當下的財務負擔；在消費時總假想，未來會升職、加薪或有意外之財，能大幅增加收入。這種虛假的安全感可能導致過度消費，因為將當前債務視為暫時性問題，相信未來更富裕後便能輕易解決。

這會形成一種心態，透過惡性循環的壞習慣，將自己推向財務危機。例如會為小額消費（每天的咖啡或訂閱服務）找藉口，認為這些微不足道，不會造成傷害；但若長期進行小額消費卻未能在當月付清，債務便會悄悄累積。高利率會使總額如滾雪球，將一系列微不足道的選擇變成一座壓垮財務的大山。

4. 靠「先買後付」(BNPL) 購買生活必需品

「先買後付」計畫雖被宣傳為節省開支的工具，但若未謹慎使用，將迅速破壞長期財務健康。將交易分為四期「輕鬆」的雙周分期付款，會產生危險的認知錯覺。這種無痛的結帳流程淡化了實際應支付的總金額；由於只關注微小的分攤金額，消費者往往會在非必需品上超支，不知不覺中膨脹財務狀況，並加劇現有債務問題。

同時使用BNPL進行多筆購買，會造成嚴重的追蹤與預算管理問題。由於這些自動分期付款不受傳統每月結算周期的限制，多個付款截止日期會迅速累積。當各筆「先買後付」帳單與房租、水電費等固定且優先的支出衝突時，可能引發嚴重的現金流危機。

「金錢的喜悅」（The Joy of Money）一書作者格萊姆斯（Carrie Grimes）說，信用卡固然不好，但至少每月都會寄來一份對帳單，清楚列出持卡人欠某家公司的每一元，以及負債所帶來的成本；但使用「先買後付」時，債務卻分散在Klarna、Afterpay、Affirm、PayPal Pay-in-4以及最喜歡的商店自有品牌之間，讓人不痛不癢。

5. 忽視信用卡帳單與財務平衡

格萊姆斯還指出，若不勤於追蹤還款狀況，很容易對「先買後付」的債務失去掌控。她說，有近三分之二「先買後付」借款人同時有多筆貸款，其中三分之一更在不同公司有貸款。線上貸款平台LendingTree 2025年的一項調查發現，近三分之一「先買後付」使用者曾遺漏過應繳款項。

行為經濟學將此稱為「鴕鳥症候群」，即因焦慮而刻意迴避查看銀行餘額和信用卡帳單，這將導致昂貴的滯納金，並錯過利率調升的時機。與「鴕鳥症候群」類似的，還有「洗牌」（shuffling the deck）的習慣，即利用新債來還舊債，如用信用卡支付水電費和雜貨等生活必需品。這些壞習慣就像隱形的財務漏洞，當下雖感覺像是生存策略，卻在背後悄悄讓債務越滾越大。

將信用卡支付水電費，並不會讓這筆帳單真正消失，只是將債務偽裝起來，並加上高利率。這兩種習慣都會欺騙大腦，讓人產生一時的解脫感，但實際上，它們像個複利陷阱，悄然讓人深陷債務泥沼。