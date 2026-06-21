零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

收藏硬幣對某些人來說是認真的嗜好，對其他人則是興趣，但它也能帶來不錯的投資報酬。(美聯社)

收藏硬幣對某些人來說是認真的嗜好，對其他人則是興趣，但它也能帶來不錯的投資報酬。五枚已知存世的1913年自由女神頭像V型5美分硬幣，曾以456萬元與420萬元成交，其他如1918/7-D水牛5美分硬幣、1926-S水牛5美分硬幣及1867盾牌5美分硬幣，也都在拍賣 會上創下數十萬元佳績。

GoBankingRates報導，根據Luxe Digital的資料，1913年自由女神頭像V型鎳幣(1913 Liberty Head V Nickel)是美國現存最有價值的5美分硬幣，目前只知道世界上還有五枚，其中三枚在私人收藏家手中，當中的一枚於2018年以456萬元成交，另一枚於2022年以420萬元成交。第二是1918/7-D水牛鎳幣(1918/7-D Buffalo Nickel Doubled Die Obverse)。想在市面上找到這枚錯版幣(error coin)雖然機率極低，但誰也說不準。這枚水牛鎳幣最初以1917年的日期鑄造，隨後又以1918年的日期重新壓印，因此「7」的痕跡仍清晰可見。一枚品相更好的同類硬幣，2006年賣了35萬750元，若以2024年的幣值計算，約相當於54萬9202元。

第三枚是1926-S水牛鎳幣(1926-S Buffalo Nickel)，「S」標記代表這款水牛鎳幣是在舊金山鑄幣廠鑄造(只造了97萬枚，但其他鑄幣廠都生產了幾百萬枚)，若能找到一枚品相完美的此類硬幣，預計價值可觀。根據專業硬幣評級服務公司(PCGS)，一枚特別出色的此類硬幣於2008年Bowers and Merena拍賣會上曾以32萬2000元成交，若以2024年幣值計算，約相當於47萬2096元。

第四枚是1867年盾牌鎳幣(1867 Shield Nickel With Rays, Proof)。1867年是盾牌鎳幣(鑄造於1866年至1883年間)的關鍵年份。當1867年5美分硬幣準備發行時，背面數字5周圍的射線圖案原定要移除，不過部分硬幣仍保留1867年日期，並未受到這項變動的影響，也成了最有價值的版本。

根據PCGS的資料，一枚由NGC評級為PR66的5美分硬幣於2004年透過Heritage Auctions拍賣，賣家淨賺13萬2250元，若以今日幣值計算約為22萬998元。雖然絕大多數價值不菲的鎳幣年代都相當久遠，但市面上仍可找到一些較近代的流通珍品。據The Spruce Crafts報導，銀質戰時鎳幣值得留意，而任何盾牌鎳幣的起跳價約為16元。