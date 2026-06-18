半數美國成年人屬「矛盾的中產階級」 專家提解方

示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay

幾個世代以來，中產階級信奉的是，只要努力工作終將在財務安全上獲得回報；如今，許多美國人覺得自己已履行「義務」，但所謂的財務安全卻始終未曾到來。理財網站Money Wise報導，研究人員將這類人稱為「矛盾的中產階級」（conflicted middle），這些人表面看似財務穩定，卻仍擔心能否挺過下一次的緊急狀況。金融服務公司愛德華·瓊斯（Edward Jones）與蓋洛普（Gallup）民調發現，51%美國成年人屬於這一類，夾在穩定與不確定之間。

34歲的塑膠製造商華萊士（Nicholas Wallace）向華爾街 日報表示，他總會想「天啊，萬一遇到緊急狀況怎麼辦？」、「還能再站起來嗎？」

以下是美國人為何在財務穩定與安全間感覺進退維谷的原因。

誰是陷入矛盾的中產階級？

華萊士符合許多傳統上與財務穩定相關的條件。他有一份全職工作、醫療保險 和退休帳戶，與妻子住在威斯康辛州麥迪遜（Madison），年收入約為9萬元。但像許多美國人一樣，不斷上漲的生活費用迫使他尋找方法來節省開支。為了增加收入，他最近在一家獸醫診所兼職接聽電話。

食品價格上漲也改變了華萊士一家的部分消費習慣。過去，他會從當地農場購買牛肉並冷凍保存以備日後烹飪；但在訂購的牛肉價格飆升後，這對夫婦決定不再這麼做。華萊士表示，現在他們花更多時間在當地超市尋找優惠商品。

儘管通膨已從疫情期間的高點回落，但食品價格仍遠高於幾年前的水平。根據通膨數據，自2019年底以來，家庭食品價格上漲了約28%，其中牛肉價格漲幅居各品項之首。

理財作家莫利紐茲（Wendy Molyneux）表示，許多家庭正經歷她所謂的「大環境財務壓力」（ambient financial strain），當經濟發展速度超過家庭預算的適應能力時，便會產生這種持續的環境壓力。

她說，許多中產階級家庭陷入了困惑的境地，即使是收入尚可者，也常覺得自己彷彿在原地踏步。

即便做對所有的事…

處於矛盾中的中產階級的一大特徵在於，財務壓力未必與財務危機直接相關。愛德華·瓊斯管理合夥人彭寧頓（Penny Pennington）在報告中指出，財務壓力不僅限於身處危機者，也正影響數百萬看似生活穩定，卻感受不到安全感或滿足感的人。

該報告將「財務滿足感」定義為：感覺自己的財務狀況能夠支持自己真正想要的生活，無論是花更多時間與家人相處、追求個人目標，或是對未來充滿信心。

對許多美國人來說，滿足感與奢華無關。一位31歲的受訪者將其描述為擁有足夠的錢來進行家庭出遊，無論是去買些冰淇淋，或是來一趟完整的假期。

這種落差尤其令人沮喪，因為他們其實已達到許多傳統上被視為財務成功的標準。莫利紐茲說，許多人被教導，只要努力工作、接受教育並負責任地管理金錢，就能獲得財務安全；當遵循這套公式卻仍感到壓力時，他們會認為自己做錯了什麼。事實上，他們所面臨的壓力，遠大於任何單一家庭所能承受的。

這份壓力部分來自試圖在當下的財務現實與未來目標之間取得平衡。彭寧頓指出，許多美國人不僅考慮當前的開支，還得顧及子女的未來、退休規劃及其他長期計畫，並思考該如何實現這些目標。

身陷「財務矛盾」該怎麼辦

莫利紐茲指出，最重要的步驟之一是認清：財務壓力並不一定代表個人的失敗。她說，當人們意識到，所承受的許多壓力源於結構性挑戰，而非個人失敗時，往往就能做出更清晰的財務決策，並專注於建立務實的韌性，而非一味追求理想化的財務安全。

這種韌性可以有許多形式，財務專家建議，專注於自己能夠掌控的因素，例如建立緊急預備金、減少高利率債務，以及為意外開支預留緩衝空間；雖然這些步驟未必能消除所有的財務挑戰，但能幫助家庭以更大的信心度過不確定時期。