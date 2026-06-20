黃金IRA有助分散風險 但相關費用需先考量

黃金個人退休帳戶(gold IRA)讓投資者持有貴金屬又能享受與傳統退休帳戶相同的某些稅收優惠，但專家提醒，這一類帳戶會課徵各種費用、蠶食投資報酬，比較適合大額帳戶。(路透)

黃金個人退休 帳戶(gold IRA)讓投資者持有貴金屬又能享受與傳統退休帳戶相同的某些稅收優惠，但專家提醒，這一類帳戶會課徵各種費用、蠶食投資報酬，比較適合大額帳戶。

專家說，黃金IRA具有可分散投資組合並且保值、增值等吸引力，但伴隨好幾種費用，如不妥善規劃，恐會侵蝕投資回報。

黃金退休帳戶的常見費用如下。

第一：開戶費(Setup fees)：一次性付費上看100元。

第二：年度託管費(Annual custodian fees)：每年75至300元不等。

第三：年度倉儲費(storage fees)：每年100至300元不等。

第四：經銷加價(Dealer markup)：依金條現貨價格的3%至10%計算。

第五：提取與變現費(Distribution and liquidation fees)：經銷商回購價差(dealer buyback spread)的1%–5%、以及25–150元不等的託管費。

各式費用有些採固定收費、有些則按比例收費。專家提醒要仔細比較。

線上退休規劃平台Boldin認證理財規劃師帕皮斯(Michael Pappis)說，如果帳戶金額較大，採固定費用較有利，好比說，對於50萬元的黃金IRA帳戶而言，400元年費微不足道，對於2.5萬元帳戶來說，付400元年費等於在黃金價格變動之前就先扣除1.6%費用。

如果按比例收費，費用將隨帳戶餘額增加而上漲，小額帳戶採用這種方式較有利。

帕皮斯說，無論如何，都應該根據帳戶餘額不斷更新推估；隨著時間推移，這兩種收費模式造成的成本差距會拉大。

除了黃金IRA帳戶，金融市場另有「黃金指數股票型基金」(gold ETF)。

黃金IRA是將實體黃金或其他貴金屬放在有稅收優惠的退休帳戶裡，黃金 ETF則是透過基金來追蹤金價，不必實際購買實體金屬便可從金價波動中獲益。 帕皮斯表示，對於大多數人來說，黃金ETF成本相對低、流動性佳、而且不必真正持有也就不必操心倉儲問題，是相對好的投資選擇。

既然黃金IRA帳戶收取種種費用，是否值得投資？

專家認為，黃金IRA確實有助於投資組合多元化、對抗通貨膨脹，但是並非適合所有人。如果將費用這一個因素納入考量，黃金IRA的吸引力恐怕不及黃金ETF或傳統IRA等成本較低的投資方式。

不過，帕皮斯認為，對於執意持有實物金屬、帳戶資金規模夠大到足以讓固定年費不至於大幅侵蝕報酬的投資者來說，黃金IRA確實是不錯的選擇。