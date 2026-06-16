不買SpaceX股票 如何透過指數基金來投資

示意圖。Image by Firmbee from Pixabay

SpaceX 於上周五（12日）進行首次公開募股（IPO），引發許多投資人關注。但據金融專家指出，股票在IPO後的初期往往難以獲利；此外，與持有分散股票組合的基金相比，直接購買單一股票，會使股市波動對投資者更加劇烈。

CNBC報導，想投資SpaceX者無需直接買入該公司股票，目前已有眾多共同基金與指數股票型基金（ETF）持有SpaceX股份，或將在該公司上市後購入。這些基金將把該股票視為更廣泛投資組合中的一部分。

投資研究機構晨星（Morningstar）分析師埃文斯（Zachary Evens）表示，除了直接認購IPO，投資者還有其他途徑參與這檔股票。

若以每股135元計價，SpaceX的估值將接近1.8兆元，使其成為美國市值排名第七的大企業。

如何透過指數基金投資SpaceX

散戶投資者的基金選擇通常分為兩大類：主動式管理與被動式管理，後者即所謂的指數基金，透過特定市場指數追蹤整體股市表現。數據顯示，長期來看，此類基金的表現通常優於由基金經理人主動選股的基金。

專家表示，許多指數基金投資者將在SpaceX上市後的數天或數周內就能投資該公司。具體時程取決於各指數提供商制定的標準，範圍從數天到一年以上不等。埃文斯指出，例如羅素美國指數（Russell U.S. indices）可在交易五天後將SpaceX這類超大市值公司納入。據先鋒集團（Vanguard Group）說法，富時指數（FTSE）、CRSP美國全市場指數也適用相同的時間表。

擁有富時與羅素指數的倫敦證券交易所集團指出，在第五個交易日結束後納入新上市股票，而非在上市當日立即納入，有助於緩解IPO後股價的短期波動。

其他指數則採用了稍長的時程，如MSCI採用10天的時程。那史達克（Nasdaq）會在股票IPO後15個交易日將其納入納斯達克100指數，前提是該股票列前40名；否則，時程將延長至約三個月。

為何SpaceX可能需數年才能加入史坦普500

與此同時，投資史坦普500指數者，可能需要等待數年才能見到SpaceX加入行列。標普道瓊（S&P Dow Jones）規定，企業必須上市至少12個月才有資格納入史坦普500指數。埃文斯表示，此外該公司必須獲利，即最近一個季以及過去四個季的業績都必須為正值。他指出，特斯拉在IPO後，耗時約10年才被納入史坦普500指數。

佛羅里達大學IPO倡議計畫主任里特（Jay Ritter）指出，因此SpaceX不會立刻加入史坦普500，該指數迄今是資金規模最大者。他表示，就SpaceX而言，獲利能力的要求很可能使其在未來數年內無法納入該指數。

不過，這項時程表並非適用於所有標普指數，根據先鋒集團的說法，標普總市場指數（S&P Total Market Index）可在五個交易日後納入SpaceX。

如何透過主動型基金投資SpaceX

投資主動管理型共同基金與ETF者，可以即時持有SpaceX以及今年其他大型IPO的股份。其中部分基金在上市前已建立龐大持股，規模遠超指數基金。

據晨星截至6月1日的數據，八檔主動型基金（包含共同基金、ETF及封閉式基金）持有的SpaceX持股比率，已超過其淨資產價值的10%；其中SpaceX 在巴倫合夥共同基金（Baron Partners Fund）的資產中佔比達37%。

專家表示，持有大量SpaceX股票的主動型基金投資者，更容易受到股價劇烈波動的影響；而主動型基金的費用也比指數基金高，這正是指數基金長期表現往往優於主動管理型基金的原因之一。