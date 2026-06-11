人工智慧正讓消費者多掏錢 如何聰明應對

示意圖。Image by StockSnap from Pixabay

人工智慧 （AI）的發展為生活與工作帶來諸多便利，但很多人或許沒有意識到它也對荷包造成實質的影響；例如在上網購物時，由AI驅動的監控定價，讓企業得以利用消費者個人資料，調整漲價幅度，獲取最大利潤。

理財網站Money Wise報導，波士頓大學Questrom商學院副教授札戈斯基（Jay L. Zagorsky）在波札那停留期間嘗試購買機票時，體驗了AI驅動的個性化定價機制。他表示，起初電腦上顯示的價格約200元，不幸的是，在預訂前他被叫去吃晚餐；飯後他的電腦顯示價格已漲至1000元，整整漲至五倍價。原因是晚餐前系統顯示札戈斯基位於非洲的貧困小鎮，晚餐後他透過大學的VPN連線，讓系統誤判他身處美國富裕社區，演算法便據此調整了定價。

雖然理想的AI科技是能簡化人們的生活，並降低商品與服務成本，但現實卻不盡然如此，且代價高昂；至少目前AI正帶動通膨，並全面推高商品與服務的價格。巴克萊銀行（Barclays U.S.）經濟學家斯里拉姆（Pooja Sriram）近日向華盛頓郵報 表示，人們正經歷這段痛苦時期，為獲得更先進的技術，必須面對物價的「略微上漲」。

AI導致生活成本上升的主要途徑

然而用「略微上漲」來形容AI對人們荷包的衝擊，可能低估了AI的真正影響。AI資料中心正是導致全美能源成本飆升的主因之一，據2026年3月與去年同期比較，今年民眾每度電費的支出增加了7.2%；研究指出，到2030年，資料中心可能使電費增加29%；在資料中心密集區域的民眾，甚至可能面臨高達57%的電費漲幅。

若AI熱潮持續推高記憶體晶片價格，人們或許將無設備可供使用。摩根士丹利（Morgan Stanley）指出，受數據中心需求驅動，記憶體晶片價格過去一年飆升六倍；路透則報導，這類需求可能使本季價格再漲63%。與此同時，由供應短缺所驅動的成本壓力，已轉嫁給從遊戲主機到智慧手機及電腦等各類產品的消費者，這些產品價格已上漲50至500元不等。

哈佛商學院教授威利·施（Willy Shih）告訴加拿大廣播公司（CBC）說，他認為最讓多數人感到意外的是，這波AI支出竟吸走了所有需求，並造成供應短缺，這需要一些時間才能恢復正常。

即便如此，若AI正監控、甚至操縱支付金額，調整整體價格或許亦無濟於事。由人工智慧驅動的監控定價，正如馬里蘭州立法者所言，用以「校準漲價幅度，藉消費者背景資料榨取最大利潤」。

這種現象可能出現在生活各個層面，從在超市購買相同商品時與其他顧客的價格差異，到為飯店與機票多付數百元，正如札戈斯基所經歷的。這一切也都意味在面對AI引發的價格上漲時，消費者必須更加精明，以保護自己的荷包。

如何對抗AI引發的價格上漲

無論是購買日常雜貨、電子產品，還是預訂度假機票，不妨參考以下4點建議，盡可能節省開支。

1. 提前規劃並大量採購：「消費者報告」建議，透過餐點規劃避免浪費，並在 好市多（Costco）等批發賣場購物，有助整體控制價格，並減輕與AI相關的價格飆升所造成的影響。

2. 使用現金並清除瀏覽器快取：札戈斯基指出，使用現金支付不會留下網路痕跡供AI利用。他說，若必須線上購物，清除快取能減少AI演算法獲取的個人資料與瀏覽紀錄，降低其對個人調整價格的可能。札戈斯基說，他關閉VPN後，原本因演算法誤判他身處「富裕美國社區」而飆升的機票價格隨即回落。在線上購物時開啟無痕模式，也有助限制網站能蒐集個人資料。

3. 保持彈性：在購買機票時，建議行程安排保持彈性，以把握折扣票價的機會，如選擇周間通常比周末出行便宜。

4. 比價：華爾街日報指出，利用旅遊比價網站搜尋機票價格，可避免在單一網站觸發需求訊號，防止價格在準備預訂前上漲。此外，在多個瀏覽器和裝置上比較商品價格，也能帶來意想不到的省錢效果。