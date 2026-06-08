確保財務健康 年長者值得重新檢視的3種保險

絕大多數長者都是依靠退休儲蓄及社安退休金(Social Security)維持生計。在惡劣的經濟因素下，如何更好地保護自己的財務健康狀況，例如儲蓄及退休金，實在刻不容緩。(圖／123RF)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 在通膨與高利率環境下，長者應重新檢視財務保障配置。

在通膨與高利率環境下，長者應重新檢視財務保障配置。 重點二： 文章建議長者重看人壽、長照與Medigap三種保險。

文章建議長者重看人壽、長照與Medigap三種保險。 重點三：適當保險可減少動用儲蓄與退休金，維持晚年財務穩定。

汽油價格飆升、通貨膨脹持續高漲、利率居高不下，預料這些壞消息還會持續一段時期。儘管股市表現強勁，但對於仰賴工資及日常儲蓄的普羅大眾來說作用不大，對長者而言，這種困境尤其突出。

絕大多數長者都是依靠退休儲蓄及社安退休金 (Social Security)維持生計。在惡劣的經濟因素下，如何更好地保護自己的財務健康狀況，例如儲蓄及退休金，實在刻不容緩。

理財專家指出，在當前經濟狀況不明朗的情況下，重新檢視某些類型的保險 就顯得十分必要，其中有 3 種保險或許對長者有幫助。

首先是人壽保險(Life Insurance)。

大多數長者退休後，本來指望利用儲蓄及退休金等來應付身後所需費用，又或作為遺產留給後人，但在惡劣經濟環境下，都花在日常開支，變得所僅無幾，對此不妨考慮一下人壽保險。

人壽保險可以實現這兩個目標，保額不必過高，故保費 也不多。其中定期人壽保險(Term Life Insurance，或稱純人壽保險)就已足夠。至於終身人壽保險(Whole Life Insurance)雖然保費較高，但它包含現金部分，適合用於長遠理財或資產傳承。

若然已買了人壽保險，那麼有必要重新審視保費、條款及理賠方式，尤其在近期市場波動下，可能讓原來的目標有所變化。

其次是長期照護保險(Long-term care insurance)。

無論是打算在家中安享晚年，或是入住養老院，長照險都能協助投保人支付相關費用，包括支付居家照護人員的費用(家人和朋友都符合資格) ，又或抵消護老院的相關費用，這樣就可不必動用儲蓄或退休金了。

如要投保長照險，可能需要每月支付保費，為了不必動用退休金，這筆費用或許是值得花的。

第三是醫療保險補充險(Medicare Supplemental Insurance)。

這種保險通常稱為 Medigap，幫助投保人在年老時「填補」所要承擔的費用。它專門用於「填補」聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡) A 部分(住院) 及 B 部分(醫療)的自付費用缺口(gap)。

紅藍卡通常只支付核准醫療費用的 80%，其餘的20% 需要自己承擔。，這樣 Medigap 可以幫助支付這剩下的部分，但要注意 Medigap 不承保處方藥。

這種獨特的保險可以幫助支付自付額、免賠額及其他費用，否則就需要動用自己的儲蓄來支付這些費用了。