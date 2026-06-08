確保財務健康 年長者值得重新檢視的3種保險
AI重點
文章重點整理：
汽油價格飆升、通貨膨脹持續高漲、利率居高不下，預料這些壞消息還會持續一段時期。儘管股市表現強勁，但對於仰賴工資及日常儲蓄的普羅大眾來說作用不大，對長者而言，這種困境尤其突出。
絕大多數長者都是依靠退休儲蓄及社安退休金(Social Security)維持生計。在惡劣的經濟因素下，如何更好地保護自己的財務健康狀況，例如儲蓄及退休金，實在刻不容緩。
理財專家指出，在當前經濟狀況不明朗的情況下，重新檢視某些類型的保險就顯得十分必要，其中有 3 種保險或許對長者有幫助。
首先是人壽保險(Life Insurance)。
大多數長者退休後，本來指望利用儲蓄及退休金等來應付身後所需費用，又或作為遺產留給後人，但在惡劣經濟環境下，都花在日常開支，變得所僅無幾，對此不妨考慮一下人壽保險。
人壽保險可以實現這兩個目標，保額不必過高，故保費也不多。其中定期人壽保險(Term Life Insurance，或稱純人壽保險)就已足夠。至於終身人壽保險(Whole Life Insurance)雖然保費較高，但它包含現金部分，適合用於長遠理財或資產傳承。
若然已買了人壽保險，那麼有必要重新審視保費、條款及理賠方式，尤其在近期市場波動下，可能讓原來的目標有所變化。
其次是長期照護保險(Long-term care insurance)。
無論是打算在家中安享晚年，或是入住養老院，長照險都能協助投保人支付相關費用，包括支付居家照護人員的費用(家人和朋友都符合資格) ，又或抵消護老院的相關費用，這樣就可不必動用儲蓄或退休金了。
如要投保長照險，可能需要每月支付保費，為了不必動用退休金，這筆費用或許是值得花的。
第三是醫療保險補充險(Medicare Supplemental Insurance)。
這種保險通常稱為 Medigap，幫助投保人在年老時「填補」所要承擔的費用。它專門用於「填補」聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡) A 部分(住院) 及 B 部分(醫療)的自付費用缺口(gap)。
紅藍卡通常只支付核准醫療費用的 80%，其餘的20% 需要自己承擔。，這樣 Medigap 可以幫助支付這剩下的部分，但要注意 Medigap 不承保處方藥。
這種獨特的保險可以幫助支付自付額、免賠額及其他費用，否則就需要動用自己的儲蓄來支付這些費用了。
因為通膨、油價與利率居高不下，使退休族更容易承受生活與醫療壓力。重新檢視保險，可在支出升高時保護儲蓄、退休金與財務安全。 文章建議長者重看人壽保險、長期照護保險，以及醫療保險補充險Medigap。這三者分別對應身後安排、照護費用與醫療自付缺口。 Medigap用來填補Medicare A、B部分的自付缺口，協助支付自付額、免賠額與部分共付費用。不過它不涵蓋處方藥，仍需另外規劃。
精華 FAQ
因為通膨、油價與利率居高不下，使退休族更容易承受生活與醫療壓力。重新檢視保險，可在支出升高時保護儲蓄、退休金與財務安全。
文章建議長者重看人壽保險、長期照護保險，以及醫療保險補充險Medigap。這三者分別對應身後安排、照護費用與醫療自付缺口。
Medigap用來填補Medicare A、B部分的自付缺口，協助支付自付額、免賠額與部分共付費用。不過它不涵蓋處方藥，仍需另外規劃。
上一則