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明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

編譯周靜芝/即時報導
2027年，長者在社安福利受到影響前，很可能被允許賺取更多收入。(美聯社)
2027年，長者在社安福利受到影響前，很可能被允許賺取更多收入。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：2027年社安金工作收入門檻將提高，退休族可賺更多再領福利。
  • 重點二：領取社安金需累積四十點工作積分，明年門檻也會隨通膨上升。
  • 重點三：社安金COLA可能升4.2%，但紅藍卡保費上漲恐吃掉漲幅。

社會安全制度的變動，會對退休族的財務狀況造成不小的影響。理財網站24/7 Wall St.報導，多數年長者部分或全部收入都仰賴社安金，當社安福利的規定有所調整時，就需為可能發生的情況做好規劃；因此最好及早了解2027年可預期的四項重大變動。

1. 年長者將被允許賺取更多收入

2027年，長者在社安福利受到影響前，很可能被允許賺取更多收入。

根據現行規定，已達到完全退休年齡（FRA）者可隨意工作，不會影響其每月的社安金。但尚未達到FRA者，若收入過高則會損失部分福利。

2026年，全年均未達到FRA者，收入上限為24480元；若超過此金額，每多賺2元，社安金即減少1元。至於當年某個時間點會達到FRA者，收入上限為65160元；超過此限額後，每多賺3元，社安金將暫時減少1元；金額會在達到FRA時重新計算，且退休人士可獲得錯失的補償，但這仍會對過渡期的財務狀況造成影響。

好消息是，工作收入上限在多數年份都會調整。因此，到了2027年，退休人士在損失部分社安金前，將享有更高的收入門檻。年長者可藉此機會規劃調整工作時間表，以因應這項變動。

2. 社安金的領取資格將提高收入門檻

另一項即將實施的社安制度變更將影響現職工作者，這與工作積分有關。

要符合社安福利資格，必須累積工作積分，每年最多可累積四分，總計需40分才有資格領取社安金。2026年，勞工需賺取1890元才能獲得一個工作積分。然而，由於此數字會依據通膨進行調整，明年金額將會更高。

對於收入不高且僅勉強達到四個工作積分門檻者來說，2027年需設法稍微增加收入，以盡可能累積工作積分。

3. 生活成本調整幅度

社安金生活成本調整（COLA）是多數退休人士最期待的變動之一。COLA幾乎每年都會實施，使退休福利隨之增加，以跟上通膨步伐。COLA將於10月公布，但專家初步預測顯示，社安金增幅可能高達4.2%，這將是近年來最大的增幅，也是36年來第四高。

較高的COLA看似令人振奮，但因直接與通膨掛鉤，對年長者而言未必是好消息；由於長者同時依賴退休帳戶中的其他收入，這些收入隨通膨調整，物價的高漲仍會侵蝕整體購買力。年長者除規劃因應COLA調整外，也需為這項調升所預示的潛在物價飆升做好準備。

4. 紅藍卡（Medicare）保費可能進一步侵蝕社安金

紅藍卡保費在2027年很可能再次上調。2026年保費已從185元漲至202.9元，漲幅近10%。醫療費用持續走高是年長者必須面對的問題，明年保費可能再度大幅上漲。

由於許多人的保費是直接從社安金中扣除的，退休人士必須為此做好規劃。雖然根據「免受損害條款」，若保費漲幅超過COLA，社安金不會因此減少，但保費仍可能吞噬大部分社安金的增幅，甚至全數抵銷。

精華 FAQ

  • 依報導，2027年收入門檻預計提高，退休族在社安金被扣減前可賺得更多。這有助於延後領福利者安排工時，但仍需留意達FRA前的扣減規則。

  • 社安金資格需累積40點工作積分，每年最多4點。由於每點所需收入會隨通膨調升，2027年想達標的人可能得比現在賺得更多，才能順利取得資格。

  • COLA可能上調約4.2%，但紅藍卡保費也可能再漲。若保費增幅高於或接近COLA，社安金增加的部分就可能被抵銷，實際可支配金額未必明顯變多。

退休 社安金

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