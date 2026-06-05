國稅局公布明年HAS帳戶供款限額 較今年提高100元

國稅局(IRS)公布2027年健康儲蓄帳戶(HSA)存款限額，自付方案上限調至4500元，家庭方案提高至9000元。(圖／123RF)

國稅局 (IRS )公布2027年健康儲蓄帳戶(HSA)存款限額，自付方案上限調至4500元，家庭方案提高至9000元。HSA享有三重稅務優惠，但須搭配高自付額健保。在醫療成本攀升之際，國會共和黨 正積極推動擴大HSA，但也引發富人減稅的政策爭議。

CNBC報導，根據最新的通貨膨脹調整，自2027年起，HSA的新存款限額將從2026年的4400元提高至4500元。國稅局稍早發布公告顯示，2027年的家庭保險HSA限額也將調漲，從2026年的8750元調至9000元。HSA提供三項稅務好處，包括存款可扣抵所得稅、帳戶內的資金增值免稅，以及提領用於符合規定的醫療開支時無需繳稅。但若要存入資金，必須參與符合資格的高自付額醫療保險方案。

根據健康政策研究機構KFF的資料，2025年提供員工醫療保險的公司中，約有31%提供符合HSA資格的高自付額醫療方案。

許多美國人也透過「平價醫療法案」(Affordable Care Act)健康保險市場購買這類方案。根據提供HSA投資解決方案與研究的Devenir公司與美國銀行家協會健康儲蓄帳戶委員會於7月發布的調查，截至2024年12月31日，已有超過5900萬名美國人擁有HSA。根據美國計劃贊助人委員會(Plan Sponsor Council of America)於9月發布的2025年HSA調查顯示，2024年有3分之2的雇主為HSA存款提供投資選項，但2024年僅有20%的HSA參與者將其資產進行投資，2023年為18%。該機構研究與傳播總監格里南(Hattie Greenan)說，「現實情況是，許多人需要動用這些資金來支付眼前的開銷。」

在醫療保健成本持續攀升之際，國會共和黨對HSA的關注度日益提高。川普總統的「大又美法案」透過讓更多市場健康方案符合HSA資格等變革，藉此擴大民眾使用HSA的機會。川普的立法，並未延長用於降低保費成本的市場醫療保險的加強版補貼，這項疫情時期較高額的稅收抵免在2025年到期後，曾導致數百萬美國人失去保險，於是參院共和黨在12月提出預付型HSA的想法，以部分抵消到期補貼的成本。

不過，部分政策專家對擴大HSA的提案有所批評，預算與政策優先中心(Center on Budget and Policy Priorities)分析師妮可．拉普福格爾(Nicole Rapfogel)指出，「HSA為高收入人群提供最大的稅收優惠，因為他們負擔得起存入該帳戶的費用並能將資金留存其中，隨著時間累積免稅的投資收益。」與此同時，隨著11月期中選舉逼近，共和黨正力保在參眾兩院微弱多數優勢，包括醫療保健成本在內的生活可負擔性已成為核心議題。

AI摘要 文章摘要整理： 國稅局宣布2027年HSA存款限額調升，個人與家庭方案分別增至4500元與9000元；共和黨同時推動擴大適用範圍，引發稅負公平爭議。