川普帳戶7/4啟動 專家建議用這些方法累積資金

「川普帳戶」（Trump Accounts）將在下個月上路，至少六百萬名美國兒童將獲得一個股票投資組合，此外還有數千萬名兒童可以申請加入。(美聯社)

「川普 帳戶」（Trump Accounts）將在下個月上路，至少六百萬名美國兒童將獲得一個股票投資組合，此外還有數千萬名兒童可以申請加入。

紐約郵報報導，這些帳戶將作為早期的401(k) 計畫，為川普總統第二任期內出生的兒童提供1000元的種子資金，家長或其雇主每年還可額外向帳戶存入最高5000元的免稅款項。

專家表示，兒童尤其是那些有資格獲得1000元贈款者應盡快註冊，以善用這筆免費資金。金融資訊網站市場觀察（MarketWatch）共同創辦人雷斯菲爾德（Derek Reisfield）說，如果有人免費送你1000元，「那就拿吧」；他並指出，兒童不會自動被註冊。

即使沒有投入額外資金，最初的1000元的投資報酬率也能帶來可觀收益，金額可達數千元。

這項計畫旨在為低收入 家庭的孩子創造公平的競爭環境，透過提供一筆現金，讓他們在年滿18歲時可提取這筆款項，用於支付大學學費、支付購屋頭期款，或作為創業的種子資金。

全美約7300萬名未滿18歲的合法居民皆符合資格，不過，在川普總統第47任任期內出生的孩子將獲得最大利益。

財政部長貝森特在帳戶7月4日啟動前夕表示，該計畫將培育出一世代的股東。金融專家指出，任何人都不應錯過這個大好機會。

提領資金的最大禁忌

孩子年滿18歲即可動用帳戶資金，但任何提領款項均須課稅，部分情況下還可能被徵收10%手續費；但若用於支付大學學費或購買首間房屋，則不會遭處罰款。

但若將資金用於未獲認可的開支，如應急支出、信用卡還款，則除所得稅外，還需另支付10%手續費。

專家建議，在孩子年滿18歲後，考慮將「川普儲蓄帳戶」轉換為其他帳戶。雷斯菲爾德表示，明智的做法是在孩子年滿18歲後轉換為羅斯個人退休帳戶（Roth IRA）；可以分幾年逐步進行，以減少稅務支出並維持較低的邊際稅率。對於子女年紀較大、僅剩幾年供款時間的家庭，此舉尤具優勢，因為轉換時需課稅的部分將不高。

關於儲蓄的重要建議

紐約州會計師梅爾瓦尼（Anil Melwani）建議，若子女符合資格，家長應申請這筆免費的1000元。他表示，沒有理由不領取這筆錢，即使父母申請了這1000元，且在接下來的18年內未向帳戶存入任何款項，該帳戶的價值仍可能達到至少1萬或2萬元。

此外，還應尋找其他方式來累積資金。有多個個人或實體可以向該帳戶供款。家長可向雇主確認，該單位是否符合供款資格；這些款項對員工而言免稅，但當孩子年滿18歲時，將被視為其應稅收入。

親友也可提供資金，但款項無法抵稅。經濟學家桑托（Michael Szanto）指出，這筆錢可用於畢業禮、生日、成年禮等場合，只要金額在可負擔且合理範圍內，都能為孩子未來的財富做出貢獻。

各州政府、非營利組織及企業可進行群體性捐款，例如針對某一年出生的所有兒童，或居住於特定州的兒童。桑托說，未來，向兒童的「川普帳戶」捐款可能會成為一項受歡迎的員工福利。

單一帳戶的家庭與雇主合計供款每年不得超過5000元，政府及非營利組織的供款不在此限。2027年，該金額可能會進行生活成本調整（COLA）。

誰有資格？特別是免費的1000元

任何在2026年底時未滿18歲的兒童均可開立帳戶，但僅限於川普任內出生（2025年1月1日至2028年12月31日）的兒童，方能獲得政府一次性1000元的資助。

兒童必須具備美國公民身分並持有社會安全號碼，帳戶須由獲授權的成年人（如父母或監護人）代為開立。每位兒童僅限開設一個帳戶。

如何開設帳戶與資金運作

父母或監護人可向國稅局（IRS）填寫4547表格以開設帳戶。該表格可於TrumpAccounts.gov或國稅局網站上取得。 此外，亦可下載「Trump Accounts」應用程式，以此方式開設帳戶。

帳戶資金將投資於成分股多數為美國企業股票的指數基金或指數股票型基金（ETF）。