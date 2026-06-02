3大理由 退休後繼續付房貸未必是壞事

許多退休族追求「無債一身輕」，通常會在退休前繳清所有債務，以減輕退休生活負擔，不過專家主張房貸例外，認為退休後繼續付房貸反倒有利於維持財務穩定。示意圖。Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay

許多退休族追求「無債一身輕」，通常會在退休前繳清所有債務，以減輕退休生活負擔，不過專家主張房貸例外，認為退休後繼續付房貸反倒有利於維持財務穩定。

根據今日美國報(USA Today)報導，退休族一旦停止上班，收入來源可能只剩下社安金(Social Security)與退休帳戶，不過理財專家基於以下三大理由，建議退休後繼續付房貸。

一、可保持財務流動性

許多人會計畫在退休前，動用大筆儲蓄，繳清所有房貸，以便退休生活更加輕鬆，然而房產屬於流動性較低資產，若將過多資金綁在房產上，一旦面對突發支出時，可能捉襟見肘。

假設個人退休帳戶(IRA)存款25萬元，動用大半金額繳清房貸，之後若有房屋維修和汽車修理等大筆金額支出的需要，可能被迫動用存款餘額，顯然並非理想狀況。

二、可能享有房貸利息稅務扣除

如果採用列舉扣除額(itemized deductions)申報所得稅，房貸利息可能可以列入，意味著繳納房貸期間，向國稅局(IRS)申報的所得稅可能減少，如果房貸僅入最後階段，即使每月繳納的房貸，償還本金占比可能高於利息，但仍有某種程度的節稅效果。

三、可負擔的房貸支出未必影響退休預算

退休族急於繳清房貸的主要原因之一，就是希望減少固定開銷，但如果每月支付的房貸金額合理，能夠列入退休預算內，不一定會成為財務壓力來源；但若房貸超出負荷則是一項難題，不過在這種情況下，縮減居住空間、更換較小住房(downsizing)，還是比挪用大筆資金提前繳清房貸更加合適。

總之，為繳清房貸挪用大筆退休儲蓄，未必值得，退休後繼續繳房貸並非壞事，尤其對多數人來說，預留足夠現金與投資資產，維持良好資金流動性，可能比追求「零負債」更有利於維持退休生活的財務穩定。