7月起學貸新還款方案 數百萬人面臨二選一

7月1日起，數百萬學生貸款借款人將需轉換至新的還款方案，而所選擇的方案會對每月需償還的金額產生不小的影響。(圖／123RF)

7月1日起，數百萬學生貸款 借款人將需轉換至新的還款方案，而所選擇的方案會對每月需償還的金額產生不小的影響。

紐約郵報報導，約700萬曾參加現已終止的拜登 時代「SAVE計畫」的人，在經歷近兩年的不確定期後，隨著還款恢復，將需要註冊新的還款方案。

川普總統的「大又美法案」（One Big Beautiful Bill Act）已將還款選項從數種精簡為僅剩兩種，包括現有的「依收入定額還款計畫」（IBR），以及新的「還款援助計畫」（RAP）。

個人理財網站BadCredit消費者金融專家桑德伯格（Erica Sandberg）指出，這項措施的好處很簡單：只有兩種選擇；當選擇變少時，有時反而讓人鬆一口氣，不過她也聽說有些人擔心付不出還款。

根據倡議組織「保護借款人」（Protect Borrowers）去年底發布的分析報告，由於計畫變更可能導致每月還款額增加約350元，借款人對此感到擔憂。

自7月1日起，聯邦貸款服務機構將向「SAVE」計畫的參與者寄送通知，並設定必須採取行動的截止期限。若借款人未選擇替代還款計畫，政府將直接將其轉入經過調整的標準IBR計畫。

根據IBR計畫，借款人須在10至25年內，將其可支配收入的10%用於償還貸款餘額，具體年限取決於貸款金額；至於2014年7月1日前申請的貸款，借款人則須在25年內支付可支配收入的15%。

在此一法案通過前，學貸 標準IBR計畫的期限，無論貸款金額多少，一律為10年。此外，借款人亦可轉入新的RAP計畫，該計畫採遞增式還款，還款額佔調整後總收入的1%至10%，收入越高，還款額越高，但還款期限最長可達30年。

桑德伯格表示，這筆貸款將伴隨借款者數十年，並需支付大量利息。最大的問題在於這將成為一筆永無止境的債務，並造成嚴重困擾，當未來想購屋、買車或幫孩子籌辦婚禮時，這筆債務都會如影隨形。

RAP計畫並未納入通膨調整，且要求收入極低者每月支付象徵性的10元，而相同條件者，IBR計畫則無需支付任何款項。此外，該計畫針對稅務申報中的每位受撫養人僅提供50元的還款減免，而IBR則包含更大幅度的調整。

但借款人最需考量的關鍵在於RAP的分級結構，這可能導致薪資幾乎相同的人，每月還款額出現頗大差異。例如一位調整後總收入為40000元的借款人每月需支付100元，但若收入達到40001元，月付金額將躍升至約133元。

桑德伯格表示，務必仔細評估個人收入與債務比率，以及最終可能需承擔的每月還款額，因為兩者之間的差距將是不小的數字。

RAP並未設有還款上限，這代表許多轉入該計畫的SAVE借款人，最終可能需支付比先前更高比率的收入來償還貸款。

許多前SAVE借款人或許會考慮選擇「按收入還款」（Pay as You Earn, PAYE）計畫，或「所得比率還款」（Income-Contingent Repayment）計畫，直至這兩項計畫於2028年7月結束為止。

收入極低的借款人選擇IBR可能較為合適，因為將符合免繳還款的資格；而中產階級者若具備在20年期限前償清貸款的條件，RAP計畫或許更適合。

但RAP計畫的限制是，若借款人日後決定轉為IBR計畫，先前已支付的款項將不被視為符合資格的還款。SAVE計畫的借款人現在即可轉換至IBR方案。欲加入RAP者則需等到7月1日。

桑德伯格建議，在此期間，借款人最該做的就是確保按時繳納每月款項。她表示，無論採用哪種計畫，務必準時繳款，這對維持良好的信用至關重要；若借款人無法支付每月款項，最好立即聯繫貸款機構展開協商，以免構成違約。