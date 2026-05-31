低成本獲得必要醫療服務 4方法值得一試

Image by RM Healthcare from Pixabay

油價高漲對某些人來說不是只有不方便，而是必須抉擇生活中哪些開銷才能花錢，有些退休人士的生活預算已經緊縮到只剩購買必需品，甚至要放棄必要的退休醫療保健支出來控制帳單。若身處如此困境，不妨試著從了解政府補助項目、使用處方藥優惠券等四個方法來獲得所需的醫療服務，同時也能節省開支。

今日美國報（USA Today）報導，第一個方法是了解政府的補助計畫。65歲以上的長者可能已經加入俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 ，但有些人可能也同時符合聯邦醫療補助（Medicaid）的資格，這能在不犧牲醫療服務的前提下進一步降低自付費用。

紅藍卡的額外補助（Extra Help）計畫可降低處方藥的費用，能幫助支付處方藥的自付額和共同支付額；符合聯邦醫療補助或領取社會安全生活補助金（Supplemental Security Income, SSI）者自動取得額外補助計畫資格。

第二是購買處方藥時使用優惠券。像GoodRx這樣的網站提供優惠券，購買處方藥時可以減少自行支付的金額，這些網站都能免費使用，所以購買處方藥時可以先去逛逛，若選擇購買學名藥會更划算，因為它們通常比原廠藥便宜。

遠距醫療也是一種方法，費用比醫師面對面診療便宜得多，還能省下交通費用和時間，不過這不適用每種醫療狀況，若問題需要當面檢查，還是最好選擇傳統的看診方式。

最後是和醫療院所討論經濟協助。若支付全部自付費用有困難，醫院通常會有財務援助相關辦法，申請過程需要提供家庭財務狀況的詳細內容。若無法申請經濟援助相關計畫，可以改考慮分期付款計畫，將費用分攤到一段時間內，不用一次支付鉅額帳單，這些方法雖然無法完全免除自付費用，但起碼可以減輕經濟負擔。

若支付醫療帳單有困難，建議立即聯繫提供服務的醫療單位，討論可用或適用的辦法，及時行動絕對比超過繳費期限來的好。