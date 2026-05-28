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比休旅車省錢省油 5款適合退休族實惠車款

編譯周靜芝/即時報導
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豐田Camry。(美聯社)
豐田Camry。(美聯社)

休旅車（SUV）有許多令人喜愛的優點，它們空間寬敞、提供絕佳的行車視野，且駕駛起來頗為舒適。但理財網站GO Banking Rates指出，SUV未必是退休人士的最佳選擇，因為保養費用高，較小型車耗油，且購車或租賃費用都比較高；習慣開SUV的人，在退休後若改開以下這5款更實惠的車款，既能省錢，又能享受舒適的駕車體驗。

1. 豐田Camry (2026) / 售價2萬9100至3萬7025元

2026年款豐田Camry是一款多功能中型轎車，不僅空間寬裕，油耗表現更勝SUV；每加侖53英里的平均油耗表現，讓Camry能為退休族省下不少油錢，尤其適合計畫長途旅行者。

除省油的優點外，寬敞的車內空間與15.1立方英尺的後車廂，足以容納日常採買的雜貨或行李箱。希望在濕滑路面能更安全駕駛的消費者，該車系提供四輪驅動版本；對於原來駕駛SUV的退休人士，這項額外的操控性值得肯定。

2. 本田Accord (2026) / 售價2萬9590至4萬690元

本田Accord。(美聯社)
本田Accord。(美聯社)

2026年款本田Accord在汽車雜誌Car and Driver中獲得10分滿分的評價，並持續入選該雜誌「10Best」名單。這款中型轎車不僅擁有寬敞的車內空間，更配備充足的置物空間。

該車提供油電混合動力版本，很適合希望節省燃油並重視環保的退休人士；而入門級LX車型的售價不到3萬元，使其成為經濟的選擇。雖然2026年款Accord的油耗數據尚未公布，但2025年款非油電混合車的平均油耗為每加侖 32英里，是既可靠又實惠的選擇。

3. 本田Civic (2026) / 售價2萬4695至3萬2395元

本田Civic。(路透)
本田Civic。(路透)

2026年款本田Civic的建議售價自2萬4695元起跳，是這5款車中最便宜的，但絕未因低價而犧牲其品質。

美國權威汽車資訊與研究網站Edmunds給予Civic 7.9分（滿分10分）的評分，強調其靈敏的操控性、寬敞的座艙空間、充裕的行李廂容量，以及易於操作的科技配備。這款小型轎車提供四種車型，其中包括平均油耗每加侖49英里的 Sport Hybrid版本，相較於多數SUV，堪稱高效省錢的選擇。

4. 現代Sonata (2026) / 售價2萬7450至3萬8250元

現代(Hyundai) Sonata。(美聯社)
現代(Hyundai) Sonata。(美聯社)

2026年款現代Sonata是款寬敞的轎車，擁有開闊的車內空間與充足的置物空間。Edmunds給它7.8分，並指出它提供極其充裕的乘坐空間，適合想要旅行或帶孫輩出遊的退休族。

Sonata油電混合版擁有令人印象深刻的每加侖51英里平均油耗表現，對節省荷包大有助益；而基礎車型的售價為2萬7450元，很適合尋求更平價車款的人。Sonata提供16立方英尺的行李廂空間，後座可放倒，車內亦設有收納空間；對希望從SUV換乘其他車型的退休族而言，是多用途的選擇。

5. 起亞 Soul (2025) / 售價2萬1885元

若既渴望SUV的寬敞空間，又希望車身稍小一些，不妨考慮2025年款起亞Soul。

根據凱利藍皮書（Kelley Blue Book）資料，這款迷你SUV擁有62.1立方英尺的行李廂空間，加上可折疊的後排座椅，非常適合喜歡旅行且需要額外行李空間的退休人士。此車款可容納五人，整體評價極佳；此外，平均油耗達每加侖30英里，比某些較大型的SUV省油，而相對較低的售價更使其成為實惠的選擇。

值得注意的是，起亞已於2025年停產Soul，因此可尋找2025年新款車型，或購買二手車。

起亞 Soul。(美聯社)
起亞 Soul。(美聯社)

本田 退休 豐田

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