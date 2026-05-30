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單身Ｚ世代女性購屋者 為何超越同齡男性

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專家表示，如今女性的大學入學率提高，她們能獲得更高收入，而她們通常渴望擁有自己的...
專家表示，如今女性的大學入學率提高，她們能獲得更高收入，而她們通常渴望擁有自己的房屋來確保自身的獨立性。美聯社

全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors, NAR）的調查數據指出，單身的Z世代女性購屋者超越同齡男性，在該世代所有購屋者中佔35%，單身男性只佔18%。專家表示，如今女性的大學入學率提高，她們能獲得更高收入，而她們通常渴望擁有自己的房屋來確保自身的獨立性。

美聯社報導，NAR這項調查針對2024年7月至2025年6月的購屋者，調查對象橫跨多個世代，從18至26歲的Z世代到80至100歲「沉默的一代」（Silent Generation），Z世代的單身女性購屋比例是所有世代中最高的。

這份調查將Z世代定義為生於1999年至2011年者，在調查鎖定的購屋期間僅佔所有購屋者的4%。

首次購屋者通常不會有前一棟房產的淨值作為頭期款資金來源，拉弗勒（Bri LaFluer）就面臨這樣的困境。27歲的拉弗勒是電玩遊戲公司的內容創作者，她從2021年開始找房，但歷史新低的抵押貸款讓市場異常競爭，也推高房價，她在努力存錢、身兼兩份工作後，終於在2023年24歲時在距離紐約雪城15英里的鮑德溫思維爾（Baldwinsville）花了17.5萬元買了自己的房子，她因為和母親同住，她們租的房子房租適中，讓她因此能更快存到頭期款2萬元。

拉弗勒的房子建於1900年，有三房、1.5套衛浴和一個大院子，她說她一直很獨立，只是想要有一個屬於自己的安靜空間，而買到新家似乎是命中注定，那裡就是她和狗狗的完美住所。

NAR鎖定的調查時間區間中，各世代的單身女性購屋者佔所有買房者四分之一，而單身男性只佔11%，這個趨勢由來已久，至少可追溯至1981年，NAR的數據顯示，2006年這個2000年代中期房市繁榮的高峰期，單身女性購屋的比例達到22%高峰，而單身男性的比例在2010年達到12%的高峰。

專家表示，各世代單身女性的購屋人數比單身男性多的原因沒有標準答案；NAR副首席經濟學家勞茨（Jessica Lautz）說，現在唸大學的女性多於男性，這她們得以擁有較高收入，她們渴望擁有自己的房子來確保自身的獨立性，這在過去是她們難以獨自實現的。

勞茨說，直到1970年代女性才受法律保護，可以獨自承擔抵押貸款，而女性也欣然接受這項權利，並一直非常積極地爭取。

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