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購屋者看過來 德州4郊區躋身全美最佳居住地

編譯周靜芝/即時報導
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圖為美國國旗和德州州期。Image by Mike from Pixabay
圖為美國國旗和德州州期。Image by Mike from Pixabay

越來越多德州城市因其生活品質而博得全國的關注；德州媒體Chron指出，若先前未曾聽聞其中某些城鎮，一份最新報告或許將帶來一些啟發。

「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）日前發布了2026-2027年「最佳居住地」（Best Places to Live）研究報告，其中四座德州城市躋身前十名。北德州郊區、位於葡萄藤（Grapevine）市附近的弗洛爾蒙特（Flower Mound），在全美最佳居住地排行榜中名列第三，僅次於兩座鄰近的印第安納州城市卡梅爾（Carmel）和費舍爾（Fishers）。

德州在這份名單的後段同樣表現亮眼，其他三座城市利安德（Leander）、弗里斯科（Frisco）與舒格蘭（Sugar Land）也躋身前十。

研究人員表示，他們綜合考量了就業市場活力、生活負擔能力、生活品質以及整體宜居性等因素來決定排名。評估方法包含民意調查，以及來自勞工統計局、人口普查局、聯邦調查局、聯邦緊急事務管理署（FEMA）與國家海洋暨大氣總署（NOAA）等政府機構的數據。

鑑於住房與負擔能力持續成為熱門議題，該研究負責人表示，為回應讀者意見，評估時特別加重了生活成本的權重。

「美國新聞與世界報導」消費貸款分析師喬瓦內堤（Erika Giovanetti）表示，隨著生活用品價格持續上漲，消費者在選擇居住地時，已將負擔能力視為首要考量；雖然們的消費者調查顯示，生活品質與負擔能力的重要性不相上下，但對生活成本的擔憂，讓許多美國人將「負擔得起」的現實考量置於理想之上。

以下是躋身前十名的城市名單（由前至後）：印第安納州卡梅爾、印第安納州費舍爾、德州弗洛爾蒙特、愛荷華州安克尼（Ankeny）、喬治亞州約翰溪（Johns Creek）、阿拉巴馬州胡佛（Hoover）、密西根州羅徹斯特山（Rochester Hills）、德州利安德、德州弗里斯科、德州舒格蘭。

這項研究也反映了Chron先前報導過的趨勢，隨著購屋者持續關注大都會核心區以外、兼具可負擔、新建住宅開發案及強勁就業市場的較小郊區社區。

換言之，隨著住房成本持續重塑德州人的居住選擇，吸引全國目光的已越來越多是郊區，而非大都會中心區。

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