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擔憂經濟衰退？保障退休收入5策略

編譯周芳苑／即時報導
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退休族必須謹慎理財以確保有足夠的退休收入。(圖／123RF)
退休族必須謹慎理財以確保有足夠的退休收入。(圖／123RF)

目前在美國生活，普遍繁榮富足，但不可否認，通貨膨脹加劇、經濟成長乏力、消費者信心低迷，再加上伊朗衝突持續不斷、影響油價及經濟運作，經濟衰退隱憂令人擔心。退休族必須謹慎理財以確保有足夠的退休收入。

專家對退休人士提出五個理財策略。

第一：持有配息穩定的股票

這是老生常談，專家認為還是要再三強調，務必確保持股股利足以在經濟動盪時期應付支出。可靠的優質配息股票包括可口可樂(股票代號KO)、通訊業者威瑞森(VZ)等公司，這些企業的產品無論經歷怎麼樣的經濟情勢都能保有競爭力。

第二：將債券到期日錯開

如果持有若干債券，最好在未來幾年、甚至幾十年內將各債券到期日分散開來，這麼一來，各檔債券的利率將會不同，更重要的是，可藉此大大降低債券到期時收到鎖定異常低利率的一大筆錢。

第三：持有通膨保值債券(Treasury inflation-protected securities , TIPS)

通膨往往被視為導致經濟衰退的因素之一，持有通膨保值債券便成了確保利息收入不因通膨而縮水的有效途徑。

TIPS是由聯邦政府發行的債券，利率根據美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的消費者物價指數(CPI)浮動，利息通常低於公司債，但風險相對低。適合願意接受較低利息收入以換取更低風險的保守人士，經濟衰退時期特別值得選擇這樣的金融商品。

話雖如此，選擇iShares TIPS Bond ETF(股票代號TIP)等交易所交易基金(exchange-traded fund , ETF)、或者短期通膨保值證券Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (股票代號VTIP)這類交易所交易基金可能比費心研究購買通膨保值債券容易得多。

第四：持有充裕現金並且充分利用

假如經濟動盪導致投資組合沒辦法衍生足夠的退休收入，應該趁現在預留大筆現金，這麼做可避免在行情下跌時被迫賤賣資產。多數銀行的儲蓄帳戶和支票帳戶利率不高，網路銀行和多數經紀公司提供利率高達 4% 的貨幣市場帳戶(money market accounts)，可將現金存入。

第五：將部分退休儲蓄轉換為年金

可考慮將部分退休儲蓄轉換為年金，以便在固定期限內獲得有保障的年度收益；這些收益往往低於市場平均年收益率，但即使行情走跌，仍可獲得收益，有基本保障。保障效力依提供年金的保險公司而不同。

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