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買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV

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雪佛蘭（Chevrolet）開拓者（Trailblazer）。美聯社
雪佛蘭（Chevrolet）開拓者（Trailblazer）。美聯社

青少年駕駛經驗不足，愛冒險且開車時容易分心，疾病管制及預防中心表示，車禍是13至19歲的青少年傷亡的主要原因。家長可以藉由提供專業駕駛指導、當良好駕駛榜樣、為青少年選擇安全的車輛來降低風險。

美聯社報導，權威購車指南Edmunds整理出最適合青少年且價格低於2萬元的二手SUV清單，每一款皆曾獲美國公路安全保險協會（Insurance Institute for Highway Safety, IIHS）的最高安全選擇獎（Top Safety Pick award）和國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA）的五星安全評級。以下是Edmunds適合青少年且價格不到2萬元的五款二手SUV，它們的共通點是都有優異的碰撞測試成績。

2021至2023年式的雪佛蘭（Chevrolet）開拓者（Trailblazer）車身小巧但特色十足，內部空間寬敞實用，引擎燃油效率很好，但報導選的年份車型並未配備盲點偵測系統與後方橫向車流警示系統，但這對青少年有幫助，因此在找二手開拓者時，務必尋找選配該功能的車輛。每台開拓者都有青少年駕駛功能，讓父母能在孩子不在家時監控他們的駕駛習慣。

2019至2023年的現代（Hyundai）Santa Fe也很適合。現代對2019年款中型SUV進行重新設計，加入一長串標準駕駛輔助功能，能讓青少年行車更安全。此外，訂閱現代Bluelink車輛連線服務還能讓家長設定車輛速度、青少年宵禁時間以及車輛駛出預設地理圍籬等警示。

現代（Hyundai）Santa Fe。美聯社
現代（Hyundai）Santa Fe。美聯社

馬自達（Mazda）在2017年車款中對CX-5小型跨界SUV進行重新設計，並在2018年將盲點偵測和倒車車側警示系統列為標準配備，那年也是CX-5同時獲得IIHS和NHTSA的最高評級。

馬自達（Mazda）CX-5。美聯社
馬自達（Mazda）CX-5。美聯社

無論選擇哪一年份的CX-5都要確保車輛有i-Activsense主動安全科技，這在2020年成為標準配備，該系統為車輛配備了所有可用的駕駛輔助功能。此外，父母親們也可以放心，因為CX-5的資訊娛樂系統內建了自動911緊急救援功能，可在發生碰撞時自動聯繫急救人員。

若認為自家的青少年駕駛需要一台視野清楚、配備標準全輪驅動且底盤較高的SUV以便進行戶外活動，速霸陸（Subaru）Forester是理想之選，這台小型跨界休旅車在2019年重新設計，加入許多標準駕駛輔助功能，包括前方車輛恢復行駛的警示功能。要注意的是入門級車型並未配備盲點偵測系統與後方橫向車流警示系統，因此建議在預算範圍內找一台有這項功能的二手Subaru Forester。

速霸陸（Subaru）Forester。美聯社
速霸陸（Subaru）Forester。美聯社

最後是2021至2023年款的福斯（Volkswagen）ID.4，是想買電動車的青少年駕駛首選。這輛緊湊型純電動車有後輪驅動和全輪驅動兩個版本，環保署估算的里程為在充滿電的情況下，依不同版本為209至275英里，訂閱Car-Net Safe & Secure後，ID.4將配備緊急救援和自動碰撞通知系統。此外，它還配備了緊急輔助系統，若偵測到駕駛沒有反應，系統可以將車安全停下。

福斯（Volkswagen）ID.4。美聯社
福斯（Volkswagen）ID.4。美聯社

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