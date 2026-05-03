市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照

商用卡車司機憑藉商用駕駛執照（CDL）在全國各地運送貨物。完成課堂模擬訓練後，學員必須通過路考。平均年薪約為 6萬5000元，並有機會獲得按里程計算的獎金。示意圖。路透

許多人夢想擁有穩定且待遇優渥的工作，然而數年的學業及高額的貸款 往往成為阻礙。培訓期不長的職業則徹底改變了這幅景象，透過短期即可完成的證照課程或培訓計畫，便能進入市場需求強勁的工作領域；根據不同領域及個人學習進度，課程通常為期數周至十個月不等。

Backyard Garden Lover網站列出以下這10種職業的培訓詳情、薪資範圍及入門步驟，引導有意求職者進入快速累積技能並見到成果的職位。

1. 空調技術人員（HVAC Technician）

空調技術人員負責在住宅及建築物中安裝、維修及保養暖氣、通風、空調及製冷系統。在職業學校或社區學院的培訓課程包含課堂學習與實作練習，為期6至10月。將學習安全規範、電氣基礎知識及系統診斷，通常需通過環保署（EPA）的認證。根據勞工統計局數據，平均年薪約為5萬9000元。在此基礎上，透過實務經驗累積，您將能處理複雜的商業系統，或專精於節能系統的安裝。可尋找結合有薪工作與課程的在地學徒計畫以節省開支。隨著建築物為提升能源效率而進行更新，職缺數量正持續增長。

2. 保險 代理人

保險代理人協助客戶選擇汽車、住宅、人壽或商業保險方案，通常可獲得佣金加上基本薪資。取得州執照需完成20至40小時的線上或面授課程，並通過考試。課程涵蓋保單類型、職業道德及法規，可透過卡普蘭（Kaplan）等機構修讀。年薪平均為 5萬9000元，可加入經紀公司來建立客戶群。每兩年須透過繼續教育（通常為24小時）更新執照。頂尖從業人員年收入可超過10萬元。

3. 數位行銷人員

數位行銷人員運用搜尋引擎優化（SEO）、廣告、社群媒體及電子郵件，為企業執行線上行銷活動。Coursera上的Google認證課程為期3至6個月，包含分析與內容製作等專題實作，可自定學習進度。無需相關經驗，課程涵蓋Google Ads與Google Analytics等工具。薪資中位數為13萬5000元，初階職位年薪約6萬1000元起；自由工作者依專案計費。隨著越來越多企業轉向線上營運，對數位行銷人員的需求持續上升。

4. 抽血技術員

抽血技術員在實驗室和醫院為檢測、捐血或輸血進行抽血作業。培訓課程為期4至8周，內容結合解剖學的課堂研習與靜脈穿刺實作的時數。學成後可考取美國臨床病理學會 (ASCP) 的國家認證，考試內容涵蓋技術操作與安全規範。起薪為4萬3000元，隨著經驗累積最高可達5萬元。許多培訓課程提供帶薪培訓或就業安置協助，並有機會在行動醫療車或診所工作；為維持認證資格，需每隔幾年完成繼續教育。

5. 資安分析師

資安分析師負責監控網路威脅、處理安全事件與執行政策。CompTIA Security+ 準備課程為期2至4個月，不偏重特定廠商，涵蓋威脅分析與加密技術等領域。實驗室模擬攻擊情境，考試則驗證基礎知識。一級入門薪資可達7萬8000 元，且預期成長速度將加速。建議先從技術支援部門累積經驗，再專精於 Wireshark等工具，一年後可進修進階認證。

6. 商用卡車司機

商用卡車司機憑藉商用駕駛執照（CDL）在全國各地運送貨物。培訓學校提供A級駕照課程，為期3至8周，內容包括駕駛操作、行車紀錄及運輸部（DOT）法規。完成課堂模擬訓練後，學員必須通過路考。平均年薪約為 6萬5000元，並有機會獲得按里程計算的獎金。部分公司如Roehl會提供免費培訓，以換取服務承諾。

7. 太陽能板安裝師

太陽能板安裝人員負責安裝面板與配線系統，只要擁有高中畢業證書，即可透過1至3個月的入門培訓開展職涯，培訓內容通常涵括北美認證能源從業者委員會（NABCEP）基礎知識、電氣安全及支架安裝技術，隨後進行實地操作練習。薪資中位數約為5萬2000元，該領域預計將成長42%。

8. 資訊技術支援專員

資訊技術支援專員負責為使用者排除並解決硬體、軟體及網路問題。CompTIA A+ 認證是常見的入門門檻，準備時間約需1至3個月，內容包括故障排除與資安等關鍵領域。此認證需通過兩項考試，以驗證個人電腦維修與行動裝置支援技能。入門級薪資約4萬8000元起。遠端客服支援職缺相當多，可透過處理日常來電的支援工作來累積經驗；若想從事網路相關職務，建議將A+認證與Network+認證結合。

9. 醫療編碼人員

醫療編碼人員負責將病患紀錄轉換為報銷所需的計費代碼。可以透過美國醫學編碼學會（AAPC）課程，學習ICD和CPT等編碼系統，在4至9個月內取得證書。持證編碼人員的薪資範圍為4萬5000至5萬5000元。未持證者則可獲3萬5000至4萬5000元收入。取得認證後，遠距工作相當普遍，且可專攻門診或住院編碼領域；為保持專業知識更新，每年須完成繼續教育。

10. 見習估價師

見習估價師負責檢查並評估待售或貸款物件的價值。要成為見習估價師，需取得州政府核發的見習執照，完成75小時課程並在監督下實習即可獲得。見習生將學習分析可比較的房產，並在專業估價師指導下撰寫估價報告，由其簽署核可。根據全美房地產經紀人協會（NAR）數據，見習估價師的平均淨薪資約為 6萬9000元。若要取得正式執照，需跟隨認證專業人士實習並記錄工時。