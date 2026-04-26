國會推新法案 家庭照護者退休財務將更有保障

待在家裡照顧患病、殘疾或老年家人的家庭照護者(family caregivers)通常是無償服務、往往須減少工作時間甚至完全離開工作崗位，國會因此推動立法、為該族群放寬稅賦優惠退休計劃的相關規定、讓他們財務更有保障。(美聯社)

待在家裡照顧患病、殘疾或老年家人的家庭照護者(family caregivers)通常是無償服務、往往須減少工作時間甚至完全離開工作崗位，國會因此推動立法、為該族群放寬稅賦優惠退休 計劃的相關規定、讓他們財務更有保障。

參眾議院上周提出法案，旨在放寬家庭照護者羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)的存入款規定，此外還有另一法案，允許任何年齡照顧者針對401(k)等工作場所退休計劃進行「追補」存款，比照屆滿50歲的人增額存款。

法案共同發起人緬因州 共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)聲明稱，兩黨共同提出的這兩個法案將幫助家庭照護者建立穩固財務、確保不會因提供至關重要的照護而受懲罰。

眾議院法案已提交給眾院 歲出入委員會(House Ways and Means)；參議院法案則提交給參院財政委員會(Senate Finance Committee)。

許多家庭照護者面臨退休儲蓄能力受影響等經濟壓力，部分議員和政策制定者持續努力解決這些問題。

根據美國退休人員協會(AARP) 公共政策研究所(Public Policy Institute)最近報告，2024年全美家庭照護者提供的照顧價值相當於1兆元，幾乎全是無償照顧。AARP另一2021年調查顯示，家庭照護者中，78%需要自掏腰包支付與照顧相關的費用，平均每年支出7242元。

此外，AARP和專門服務家庭照護者的非營利倡議和研究機構「全國照護聯盟」 (National Alliance for Caregiving) 聯合發布2025年報告稱，全美五分之三家庭照護者是女性，平均51歲。

女性退休儲蓄往往較少。根據先鋒集團 (Vanguard) 發布的「2025年美國儲蓄狀況」(2025 How America Saves)報告，所有年齡層女性401(k)退休帳戶平均儲蓄額為12萬6971元、男性17萬1859元。

專注於女性長期財務保障的非營利機構「女性退休保障研究所」(Women's Institute for a Secure Retirement) 創辦人兼主席豪塞爾(Cindy Hounsell)說，家庭照護者很多時候不得不辭去工作在家裡照顧父母、子女或公婆，所以，國會推動這些法案是一件好事，朝著正確方向邁出一步。

美國人口正在老化，需要被照顧的人持續增加。2024年屆滿65歲的人口將達6120萬，較2020年的5420萬人增加13%，全美正值「65歲高峰期」(peak 65)，每年滿65歲的人數頻創新高。