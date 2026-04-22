面對經濟逆風 全美這州居民理財素養最佳

示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay

美國當前正面臨通膨壓力與家庭債務飆升等多重經濟逆風影響，理財能力成為民眾能否度過難關的關鍵之一。理財網站WalletHub最新研究指出，明尼蘇達州 憑藉全美最高的信用評分奪下「理財知識普及度」冠軍，而阿肯色州 則因缺乏相關教育及規劃習慣排名敬陪末座。

根據新聞周刊(News Week)報導，WalletHub針對全美50州進行「理財知識普及度」(Financial Literacy)研究排名，分析消費者行為與教育程度，評估哪些地區的民眾較能避開過度消費的陷阱，並建立緊急預備金以妥善處理突發的經濟衝擊。WalletHub專家指出，良好的理財素養在防止大環境經濟衰退轉化為個人財務危機中扮演關鍵角色，由於目前物價壓力仍舊持續，加上勞動力市場走軟，部分經濟學家甚至擔心伊朗戰爭可能進一步加劇局勢，造成理財能力的重要性更勝以往。

WalletHub分析也認為，具備良好金融知識，有助於民眾因應通膨壓力，並為未來可能出現如2008年金融危機或新冠疫情 (COVID-19)等規模的經濟衝擊預作準備。為確定各州的理財素養排名，WalletHub根據三大指標進行評估：包括平均信用分數與消費模式等「理財規劃與習慣」、高中畢業率與理財課程參與度等「理財知識與教育」以及針對4萬6732名受訪者進行的全美「理財測試」得分。

結果顯示，明尼蘇達州以總分71.37分居全美之首，在三項指標皆名列前茅。報告指出，該州居民的信用評分中位數高達750，屬於優良等級，顯示民眾在按時還款與控制負債比率方面表現穩健。排名緊隨其後的是科羅拉多州，總分70.28分，該州在「理財規劃與習慣」指標中位居第一，部分原因在於居民接受高等教育的比例較高，而且該州法律規定學校必須提供理財教育。

相較之下，阿肯色州以51.77分排名墊底，在各項指標表現皆偏弱，包括金融知識測驗分數偏低、教育資源有限及理財習慣不佳。

WalletHub分析師奇普．盧波(Chip Lupo)也指出，許多美國人缺乏完整金融素養，導致信用評分偏低、難以取得低利貸款，並影響長期財富累積。他也表示，理財教育至關重要，各州應優先考慮從幼年階段開始教學。研究還發現，排名領先的各州普遍都要求學生在高中畢業前必須修習個人理財課程。