權威購車指南：這些二手休旅車保值率最高

豐田Corolla Cross。美聯社

購買新車或二手車能帶給人滿足感與樂趣，但隨著時間增長，車輛難免貶值；不過，某些車款進入二手車市場，保值率往往優於其他車款，原因各不相同，主要取決於該車款的市場吸引力。

美聯社報導，關於哪些車款保值率最高的資訊並不容易取得，但精明的消費者可利用這些資訊，挑選貶值幅度低於平均水準的車款。美國權威汽車指南Edmunds的專家分析了銷售交易數據，並將2023年款二手運動型休旅車（SUV）的平均交易價與其原廠建議零售價進行比較；在五種類別中，各選出保值率最強的前兩款。此排名雖針對2023年車款，但若打算購買新車，同樣值得參考。

1. 超小型SUV：豐田 Corolla Cross與本田 HR-V

豐田Corolla Cross是一款超小型SUV，以實用且實惠著稱，配備多項標準駕駛輔助功能，且以其車身尺寸而言，提供充裕的載物空間。Corolla Cross外型雖不花梢，但保值表現難有能匹敵者，三年後仍保有原價的81.7%。

本田HR-V。美聯社

緊追在後的HR-V，同樣能吸引尋求實用代步工具的SUV買家。Edmunds稱讚HR-V寬敞的乘坐空間與行李廂容量，但對其加速的緩慢感到失望。

在小型SUV中，豐田RAV4堪稱基礎表現的優勝者；乘坐舒適且空間寬敞，並提供多種配備等級滿足不同預算需求。出色的碰撞測試表現與省油特質更是魅力所在。這些都使RAV4 Hybrid展現出強勁的81.4%保值率。

排名其後的是另一款極受歡迎的本田CR-V。平順的行駛質感與易於操作的科技配備，僅是CR-V眾多優點中的一部分。Edmunds亦指出其輕鬆的駕馭特性、寬敞的行李廂空間，以及搭載混合動力系統的省油能力。

3. 中型SUV：豐田4Runner與福特Bronco

豐田4Runner。美聯社

對喜愛粗獷造型與追求越野能力的消費者，豐田4Runner擁有不少忠實粉絲。這款以Tacoma皮卡打造的中型4Runner，至今仍為追求真正越野性能的傳統 SUV愛好者樹立標竿。4Runner三年後的平均保值率達83%，在Edmunds所點名的SUV中領先群雄。

福特Bronco。美聯社

若想要一輛更具冒險精神卻仍能保值的車款，不妨參考福特Bronco；擁有復古風格的設計、優越的越野能力，以及豐富的選配清單。

4. 中型三排座SUV：豐田Highlander Hybrid與本田Pilot

三排座SUV的豐田Highlander已在市場風行逾20年。目前車型不僅延續了舒適的駕乘體驗，Hybrid版本更展現出卓越的省油特性；雖然第三排座椅空間較窄，但考量到Hybrid版本三年後保值率仍有77%，這點便尚可接受。

位居第二的是本田Pilot，同樣以提供充足的空間與載物容量，滿足日益成長家庭的需求，享有極高好評。其第三排座椅比Highlander寬敞，但本田目前尚未推出Pilot的混合動力版本。

5. 大型三排座SUV：豐田Sequoia與雪佛蘭Tahoe

豐田Sequoia。美聯社

豐田Sequoia吸引那些需最大空間且追求強勁性能的SUV買家，其混合動力引擎馬力十足，在超車時提供充足的動力，即使油耗表現與多數其他非混合動力主要競爭對手相當，但三年後80%的保值率有加分效果。

雪佛蘭Tahoe在大型三排座SUV中，保值率排名第二。憑藉兩款強勁的V8引擎以及一款渦輪增壓柴油六缸引擎，若計畫拖曳重型拖車，Tahoe是理想選擇；此外，還配備了雪佛蘭最新的科技功能。