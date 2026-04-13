2025退休儲蓄最後供款4/15截止 掌握這些關鍵數字

隨著4月15日報稅截止日期的逼近，一些投資者很快將會對個人退休儲蓄帳戶(IRA)進行最後一刻的供款(contribution)。(圖／123RF)

隨著4月15日報稅 截止日期的逼近，一些投資者很快將會對個人退休 儲蓄帳戶(IRA)進行最後一刻的供款(contribution)。

富達投資(Fidelity Investments)退休產品部副總監阿薩夫(Rita Assaf)告訴消費者新聞與商業頻道(CNBC)，無論是打算向Roth還是傳統IRA供款，最重要的是「了解你的財務狀況」。

2025年，IRA的供款限額為7000元，50歲及以上的投資者可有額外供款1000元，前提是其工作收入至少達到這個數額；Roth IRA的供款沒有預先的稅收優惠，但帳戶資金增長免稅，投資者退休後提取資金通常無需繳稅。

相較之下，某些傳統IRA供款則可以馬上享受扣稅，但未來提取時則需繳納常規所得稅；不過，也並非所有人都有資格享有Roth IRA供款或傳統IRA存款的稅金扣減。

2025年Roth IRA供款資格

阿薩夫指出，Roth IRA供款資格取決於個人收入，許多投資者高估了自己的繳款額度；她表示「部分困難在於」資格取決於「調整後總收入」(modified adjusted gross income，MAGI)，而MAGI的計算可能比較複雜且有多種版本，並會因稅務優惠的不同而有所差異。

Roth IRA供款計算，首先得看MAGI(2025 年報稅表第 11a 行)，然後加上某些稅務優惠，例如IRA供款扣稅、學生貸款利息扣除等。計算過程中還會扣除Roth轉換和退休計畫轉存的收入。

如果你的MAGI在2025年低於15萬元(單身申報)或23萬6000元(已婚夫婦聯合申報)，那就可向Roth帳戶供款最多7000元，若年滿50歲或以上，則可供款8000元；隨著MAGI的增加，供款額會逐漸減少，當單身申報的MAGI達到16萬5000元，已婚夫婦聯合申報達到24萬6000時，供款額將完全取消。

2025年傳統IRA扣稅資格

任何有收入的人都可以進行傳統的稅前 IRA 供款，但扣稅將取決於MAGI 以及是否參與了工作場所退休計劃。

工作場所退休計畫可能包括自己或配偶的401(k)供款、公司配對繳款、利潤分享或其他雇主繳款。如果參與了公司退休計劃，那你的傳統IRA扣除額將根據你的申報狀態和MAGI逐步減少。

不過，除了當年IRA供款可能獲得的扣稅之外，還有更多需要考慮的因素；專家表示，你應該要權衡你的投資目標、當前和未來的所得稅稅率，以及跨帳戶進行稅務分散的可能性。