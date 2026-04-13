我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普打伊朗最大盲點 是「深信人人都有價碼」

曼達尼就職百日 宣布5大區均設公營雜貨店、公車提速…

2025退休儲蓄最後供款4/15截止 掌握這些關鍵數字

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著4月15日報稅截止日期的逼近，一些投資者很快將會對個人退休儲蓄帳戶(IRA)...
隨著4月15日報稅截止日期的逼近，一些投資者很快將會對個人退休儲蓄帳戶(IRA)進行最後一刻的供款(contribution)。(圖／123RF)

隨著4月15日報稅截止日期的逼近，一些投資者很快將會對個人退休儲蓄帳戶(IRA)進行最後一刻的供款(contribution)。

富達投資(Fidelity Investments)退休產品部副總監阿薩夫(Rita Assaf)告訴消費者新聞與商業頻道(CNBC)，無論是打算向Roth還是傳統IRA供款，最重要的是「了解你的財務狀況」。

2025年，IRA的供款限額為7000元，50歲及以上的投資者可有額外供款1000元，前提是其工作收入至少達到這個數額；Roth IRA的供款沒有預先的稅收優惠，但帳戶資金增長免稅，投資者退休後提取資金通常無需繳稅。

相較之下，某些傳統IRA供款則可以馬上享受扣稅，但未來提取時則需繳納常規所得稅；不過，也並非所有人都有資格享有Roth IRA供款或傳統IRA存款的稅金扣減。

2025年Roth IRA供款資格

阿薩夫指出，Roth IRA供款資格取決於個人收入，許多投資者高估了自己的繳款額度；她表示「部分困難在於」資格取決於「調整後總收入」(modified adjusted gross income，MAGI)，而MAGI的計算可能比較複雜且有多種版本，並會因稅務優惠的不同而有所差異。

Roth IRA供款計算，首先得看MAGI(2025 年報稅表第 11a 行)，然後加上某些稅務優惠，例如IRA供款扣稅、學生貸款利息扣除等。計算過程中還會扣除Roth轉換和退休計畫轉存的收入。

如果你的MAGI在2025年低於15萬元(單身申報)或23萬6000元(已婚夫婦聯合申報)，那就可向Roth帳戶供款最多7000元，若年滿50歲或以上，則可供款8000元；隨著MAGI的增加，供款額會逐漸減少，當單身申報的MAGI達到16萬5000元，已婚夫婦聯合申報達到24萬6000時，供款額將完全取消。

2025年傳統IRA扣稅資格

任何有收入的人都可以進行傳統的稅前 IRA 供款，但扣稅將取決於MAGI 以及是否參與了工作場所退休計劃。

工作場所退休計畫可能包括自己或配偶的401(k)供款、公司配對繳款、利潤分享或其他雇主繳款。如果參與了公司退休計劃，那你的傳統IRA扣除額將根據你的申報狀態和MAGI逐步減少。

不過，除了當年IRA供款可能獲得的扣稅之外，還有更多需要考慮的因素；專家表示，你應該要權衡你的投資目標、當前和未來的所得稅稅率，以及跨帳戶進行稅務分散的可能性。

退休 報稅

上一則

郵輪業加入漲價行列 一家四口最高恐被增收280元

延伸閱讀

陽光稅務法拉盛開業逾二十年報稅、保險、理財全方位服務

陽光稅務法拉盛開業逾二十年報稅、保險、理財全方位服務
只需一筆資金，即可同時規劃退休年金與長期照護

只需一筆資金，即可同時規劃退休年金與長期照護
年金的是是非非及善用年金

年金的是是非非及善用年金
理財百科／無論退休否 先卯盡全力儲蓄

理財百科／無論退休否 先卯盡全力儲蓄

熱門新聞

美國年輕人似乎難以承受離開父母獨立生活，最新數據顯示，在仍與父母同住的比率上，新澤西州、康乃狄克州與加州高於全美其他地區。示意圖。圖／123RF

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

2026-04-10 11:24
網友分享自製肥料做法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

他自製淘米水肥料「養遍各類蔬菜花卉」 加一物保證不臭

2026-04-10 21:00
示意圖。Image by Waqar Hassan from Pixabay

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

2026-04-08 12:32
很多人在半夜醒來後難以再度入睡，專家建議此時別堅持躺在床上，15至20分鐘仍無法入睡，可起床讀書或聽音樂尋找睡意，快睡著時再回到床上。（123RF）

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

2026-04-06 11:17
示意圖。Image by Oleksandr Pidvalnyi from Pixabay

2高股息股票 專家：買了可抱20年不動

2026-04-05 13:39
越南會安古城。Image by Hiếu Nguyễn from Pixabay

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

2026-04-09 11:28

超人氣

更多 >
禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果
賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲
川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的
7個理由 在自家花園放塊肥皂大有妙用

7個理由 在自家花園放塊肥皂大有妙用
川普即起封鎖荷莫茲海峽 管制細節一次看 伊朗強硬回擊

川普即起封鎖荷莫茲海峽 管制細節一次看 伊朗強硬回擊