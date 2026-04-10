全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

美國年輕人似乎難以承受離開父母獨立生活，最新數據顯示，在仍與父母同住的比率上，新澤西州、康乃狄克州與加州高於全美其他地區。示意圖。圖／123RF

美國年輕人似乎難以承受離開父母獨立生活，最新數據顯示，在仍與父母同住的比率上，新澤西州、康乃狄克州與加州高於全美其他地區。

根據理財網站Finance Buzz彙整的2025年美國人口普查局數據，加州目前在年輕人與父母同住的比率上位居各州前段班，18至34歲的居民中有39.1%仍與父母同住。

而美國「啃老族」最多的州，則非新澤西州莫屬；這座「花園之州」以高達44.1%的年輕人仍與父母同住的比率位居榜首（波多黎各之外）。

康乃狄克州以41.3%緊隨其後，加州則位居第三，顯示出沿海地區面臨的經濟環境，讓年輕世代難以獨立。

紐約州 也躋身前十名，該州35.9%的年輕人口選擇繼續窩在家裡，因付不起曼哈頓高昂的公寓租金。

完整前十名排名如下：1. 波多黎各：57.5%；2. 新澤西州：44.1%；3. 康乃狄克州：41.3%；4. 加州：39.1%；5. 馬里蘭州 ：38.5%；6. 佛羅里達州：36.6%；7. 新罕布夏州 ：36.5%；8. 紐約州：35.9%；9. 麻塞諸塞州：35.7%；10. 伊利諾伊州、內華達州：35.1%。

加州排名在前，約每10名加州年輕人中就有4人尚未離巢，或許並不令人意外。面對高得離譜的租金、令人卻步的房價，以及競爭激烈的就業市場，年輕人越來越多地選擇或被迫留在家裡。

在加州某些都會區，這股趨勢尤為明顯。事實上，根據皮尤（Pew）研究中心2023年的數據，瓦列霍（Vallejo）和奧克斯納德（Oxnard）等地的排名皆居全美前列，當地約三分之一的25至35歲成年人仍與父母同住。

然而，這不僅僅是西岸獨有的現象；在全美，與父母同住已變得相當普遍。根據Finance Buzz的數據，目前約有三分之一的18至34歲美國人仍與父母同住，與過去幾十年相比，數字明顯攀升。

若想找到一位真正能自行負擔房貸的二十多歲年輕人，不妨前往北達科塔州；該州僅有12.3%的年輕成年人仍與父母同住，為全美最低。顯然，大平原地區的寧靜環境加上低廉租金，讓任何人可脫離父母的羽翼；華盛頓哥倫比亞特區的與父母同住率也僅有13.3%。