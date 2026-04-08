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退休計畫要重整了 美國人比原先預期多工作四年

記者胡玉立／即時報導
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因為生活和醫療費用大幅上漲，民眾比原先預期要延後四年退休。(美聯社)
因為生活和醫療費用大幅上漲，民眾比原先預期要延後四年退休。(美聯社)

「經濟學人企業服務」（Economist Enterprise）最新研究顯示，由於生活成本和醫療保健支出不斷上漲，美國人開始重塑退休計畫，將比原先希望的多工作四年左右。

這份報告的調查對象包括2063名美國中型和大型企業全職員工；只有五分之一受訪者表示是因為喜歡自己的工作，才希望延長工作年資；近半數受訪者表示，生活開銷上漲，是他們打算延後退休的主因。

研究還發現，約有三分之一受訪員工曾從401(k)退休帳戶貸款或緊急提款。投資巨擘先鋒集團（Vanguard）數據顯示，國人動用401(k)計畫來應急的比率，去年創下紀錄。

參與研究的「經濟學人企業服務」的專案經理泰瑞（Matt Terry）向哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，從401(k)提前提款可能產生罰款，或許是許多人延後退休的原因之一；「大家會想：『看來我得延後幾年退休才行，因為我現在真的需要財務支持。』」

研究發現，1997年至2012年出生的Z世代員工，即使仍在職涯初期，卻對退休前景最悲觀，他們預計自己會比期望時間晚5.2年退休。年齡46至61歲之間的X世代員工，打算將退休年齡延後3.9年。

之前另有研究發現，退休規畫常與殘酷現實相衝突；大多數國人希望65歲退休，但許多人的退休年齡遠低於65歲，而且並非出於自願。

泛美退休研究中心（Transamerica Center for Retirement Studies）2024年分析顯示，國人退休年齡中位數為62歲；許多人退休離開職場，是因為健康問題或失業等他們無法控制的因素。

然而，許多即將退休的人並沒有做好財務準備。「經濟學人企業服務」引述保德信金融集團（rudential Financial）數據稱，55歲族群的儲蓄中位數約為5萬元。

調查還顯示，約六成受訪者表示他們會選擇長期工作保障，而非更高薪或更好的福利；近三分之一受訪者因為擔心失去工作保障，過去這五年停止找工作。員工自願離職比率在2月份降至1.9%，為五年多來最低水平。

401(k)

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