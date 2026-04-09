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報稅倒數計時 年長者快利用這3項免費服務

報稅倒數計時 年長者快利用這3項免費服務

編譯陳韻涵／即時報導
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15日的報稅截止將至，對於不熟悉報稅流程或需要協助的長者而言，其實有許多免費資源...
15日的報稅截止將至，對於不熟悉報稅流程或需要協助的長者而言，其實有許多免費資源可用。（美聯社）

15日的報稅截止將至，對於不熟悉報稅流程或需要協助的長者而言，其實有許多免費資源可用，其中國稅局(IRS)與樂齡會(AARP Foundation)旗下機構提供的三項免費報稅服務，成為協助長者在期限前完成申報的重要工具。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，國稅局推出「義工免費報稅服務」計畫(Volunteer Income Tax Assistance, VITA)，主要服務年收入6萬9000元以下的中低收入納稅人、身心障礙者，以及英語能力有限者。VITA的受訓志工提供免費報稅協助，幫民眾理解稅務規定並完成申報。

此外，國稅局提供的「長者報稅諮詢」計畫(Tax Counseling for the Elderly，TCE)針對60歲以上族群，協助處理與退休收入、年金相關的稅務問題。國稅局指出，TCE著重長者常見的報稅需求，提供必要協助。

樂齡會旗下的「稅務援助」計畫(Tax-Aide)主要服務50歲以上納稅人，全美設置逾3600個據點，提供面對面、線上及遠距等多元報稅協助方式；無論是親自到場、文件代收、線上填報，或在志工指導下自行操作報稅軟體，納稅人都能依自身需求選擇最合適的服務模式。

樂齡會稅務援助計畫副總裁蜜歐希‧摩西(Mioshi Moses)說：「我們每年都有數千名志工，為中低收入的長者提供免費的報稅協助與申報服務」。

摩西表示，這些服務讓長者能順利取得應得的退稅與稅務抵免，有助減輕中高齡納稅人的經濟負擔。

摩西解釋，稅務援助計畫隸屬於樂齡會，該基金會致力降低長者貧困問題。她強調，免費報稅服務不僅提供技術支援，更能確保長者不會因資料不足而錯失權益。

使用上述免費服務之前，國稅局與樂齡會提醒納稅人事先準備好必要文件，包括身分證明、社會安全號碼、收入證明、銀行帳戶資料及去年的報稅紀錄等，避免白跑一趟並提高作業效率。

國稅局 報稅 低收入

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