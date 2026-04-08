做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

示意圖。Image by Waqar Hassan from Pixabay

通膨導致物價持續上漲，全球各地的人們都在尋找各種方法來賺取外快；從遛狗到DoorDash 外送，副業比以往任何時候都更受歡迎，但該如何知道哪一種最適合自己？來自加拿大 的29歲青年布雷克（Tom Blake）嘗試過數十種不同的副業，道出哪些副業能讓人付出最少努力卻賺到最多錢。

每日郵報報導，布雷克最早是在2014年開始嘗試副業，當時他還是大學生，在校內的星巴克打工，收入僅夠支付生活開銷，且和多數學生一樣背著學貸。布雷克下定決心要賺更多錢以便償債，於是開始嘗試各種副業，從轉賣教科書到自由撰稿。

布雷克表示，早期他嘗試了許多點子，有些還算成功，有些則完全砸鍋。他曾嘗試過一個在社群平台Reddit上聽來、稱為「手機農場」（phone farming）的被動收入點子，號稱每月能賺幾百元；結果他非常失望，每月僅勉強掙到30元。

布雷克意識到，有太多不同的副業讓人不知所措，很難分辨哪些真正能賺錢，哪些只是浪費時間；因此，2018年他創立了This Online World的部落格，開始記錄嘗試過的每項副業。

當時，布雷克剛從學校畢業，並在一家數位行銷公司上班。利用閒暇時間，他嘗試了所有能找到的副業，並在部落格上撰寫詳細的評測。布雷克的部落格迅速走紅，到了第四年，廣告收入已近10萬元，於是他決定辭去工作，全心投入這項事業。

那麼，哪些副業是最佳選擇呢？布雷克指出，參與付費問卷調查是個絕佳的入門選項，報酬雖不高，但很適合新手；各類公司都會付費請人回答關於娛樂、美食、音樂、政治等市場研究人員感興趣的話題。每完成一份問卷就能獲得報酬，通常可透過PayPal提領現金，或兌換亞馬遜 等公司的禮品卡；他最推薦的問卷網站包括Branded Surveys、Prolific 和 Survey Junkie。

布雷克還發現，透過Craigslist幫人做「零工」，也是個賺錢的好方法。他說，人們願付錢請人幫忙搬家、打掃、園藝、鏟雪，以及各種雜事；也可以在應用程式（app）Taskrabbit上發布提供這類服務。有時人們甚至會在臉書（Facebook）群組發文表示需要幫忙，也可以在這裡宣傳所提供的服務。

布雷克透露，有許多少為人知的app，會付費委託人們完成各種工作。他說，大家都知道DoorDash的外送或Uber的司機工作，但有許多小眾的app，報酬更優，且市場尚未飽和；如Oppizi這類公司，會付錢請人分發傳單，Sharetown會付錢請人協助收取人們退回的大件物品如家具、床墊，然後在臉書市集上轉售。

布雷克還發現另一極具潛力的副業，就是使用獎勵app，他表示這每月能讓他賺幾百元。他分享說，有許多app和網站會付錢，要你做些下載app、玩遊戲，甚至開立免費支票帳戶之類的事；在某些情況下，獎勵金額可能高達數百元。他指出，這領域中最大的公司之一是Freecash，在全球擁有數百萬會員；他也喜歡使用另一個熱門的獎勵平台Scrambly以及Kashkick。

重要的是，布雷克建議大家使用現金回饋app，或是能讓人在特定消費中賺取現金回饋的免費app，如Upside能讓人在加油、用餐以及超市購物時賺取現金回饋。他也使用Fetch來從日常雜貨消費中賺取現金回饋；此外Franki 這樣的新app甚至會付錢讓人探索城市並嘗試新餐廳和酒吧。這類app數量龐大，而且非常適合新手。

至於哪些副業應該避免？布雷克表示，絕不該嘗試那些需大量投資的項目，例如開設代發貨（dropshipping）業務，並花費數千元在付費廣告上來測試銷售的產品；或者像亞馬遜倉儲配送服務（Fulfillment by Amazon, FBA），需賣家預先投資庫存。他說，這些商業模式確實可行，但若為了開展副業而背負債務，或是耗盡積蓄，會給自己帶來巨大壓力。

最後，布雷克表示，最重要的建議是「從小做起，並持之以恆」，一旦累積了些經驗，就可以拓展到潛力更高的項目；設定一個整體收入目標也很重要，這樣才能選擇與收入範圍相符的副業。

此外，要準確記錄所有額外收入和相關開支，這在報稅時很重要，既能準確申報收入，也有機會就開支申請扣除額。