經營Airbnb賺外快？這5州屋主宜三思

經營Airbnb是不少屋主期望可以增加收入的方法，但在面對諸多變數下，選擇投資的地點同樣很重要。路透

經營Airbnb是不少屋主期望可以增加收入的方法，但在面對諸多變數下，選擇投資的地點同樣很重要。媒體Boston 25 News報導，若在全美最不友善的州之一開設Airbnb，可能會讓本就難以預料的局面變成滿盤皆輸。

根據Airbnb的數據，2023年一般房東的年收入約為1萬4000元；雖然這個數字不算少，但也遠非足以讓人辭去正職工作的金額。對許多房東來說，這筆收入蘊含大量勞力、不確定性，以及在爭取這份租金收入過程中所遭遇的種種意外。

雖然從沒人聲稱Airbnb這類短期租賃是「設定好就不用管」的輕鬆生意，但許多房東仍低估了要能獲利所需付出的心力；深入了解市場並客觀審視自己的房屋條件，結果往往有天壤之別。租賃網站TurboTenant為有意經營Airbnb的屋主整理出以下應避免的五個州；若所在的州名列其中，也並非毫無希望，而是需調整租賃策略。

紐約在最不適合開設Airbnb的排行榜中名列第一，且差距極大。這裡主要指的是紐約市 ，人口佔全州的45%，且短期租賃需求源源不絕。2023年，隨著「短期出租登記法」第18號地方法規（Local Law 18）的實施，傳統的紐約市Airbnb業務一夕之間被嚴格監管，使其在法律層面上成為經營短期租賃最困難的地方之一。

除了禁止30天以下的租賃外，在紐約市任何地方擁有房產都極其昂貴，平均房價已逼近100萬元；更不用說，紐約某些郡的房產稅率可高達2.5%至3%。而短期租賃許可證向來難以取得，加上對租客有利的法律，這些因素加起來，使在紐約經營Airbnb前景難料。

紐約州的所得稅率本就居全美前段，監管機構更積極打擊那些偽裝成飯店的Airbnb房源；對多數短期租賃投資者而言，紐約根本得不償失。

每年有近1000萬遊客湧入夏威夷群島，這座「阿羅哈之州」（The Aloha State）看似需求源源不絕且是開設Airbnb的理想之地；但首先是許多當地居民已對短期租屋推高本就高昂的住房成本感到厭倦，有組織地反對聲浪正日益高漲。2025年，茂宜島通過一項禁令，將逐步淘汰島上近半數的短期租屋。

隨著夏威夷平均房價逼近80萬元，想要在此立足已非易事；何況豪華度假村佔據了島上最佳地段，季節性因素導致需求起伏，而高昂的經營成本更會侵蝕獲利，這些都足以讓短期租屋的利潤蒸發殆盡。

當然，若擁有雄厚資金、強大的行銷策略，以及位於優質地區的合適房產，或許能讓這門生意成功；但對多數投資者而言，夏威夷是個最好遠遠避開的市場。

第3名：加州

加州毫無爭議地躋身這份「最不適合開設Airbnb」的榜單。俗話說，在加州除了死亡和高稅率外，沒有什麼是確定的。在全美最高的所得稅與高昂的營運成本夾擊下，這個人口大州的短期租屋房東們，往往感到四面楚歌。

加州僅以微弱差距贏過夏威夷，都屬全美購屋成本最高的州；再加上各城市法規參差不一、申請許可手續繁瑣，以及不斷攀升的房屋保險費用，讓這項投資很難說服人。

若仍在猶豫是否能在加州經營Airbnb，這取決於計畫營運的地點、當地法規的嚴格程度，以及面臨的競爭程度；雖然答案不像紐約那樣是絕對「不行」，但在加州也絕非易事。

第4名：科羅拉多州

全年平均300天的日照、擁有主要都會城市丹佛，加上無盡的山區資源，這座「百年州」（Centennial State）的房源需求無庸置疑；但儘管是絕佳的居住地，卻未必是開展Airbnb事業的最佳選擇。嚴格的當地法規、有限的許可證，以及嚴峻的季節性波動，都應讓短期租賃的房東三思。

若夢想在山城購置一棟古樸的科羅拉多小屋，並能快速抵達滑雪勝地，或許該將這個夢想暫時擱置。布雷肯里奇（Breckenridge）與亞斯本（Aspen）等城鎮已開始嚴打短期租賃，其他地區很可能跟進。即便在丹佛，受制於主要居所規定與嚴格的執照要求，經營短期租賃的繁雜程序往往令人卻步。

雖然科羅拉多州並非全境都條件嚴苛，但若想成為Airbnb房東，仍需對當地法規有敏銳的洞察力、良好的時機掌握，以及試錯的經驗；畢竟，若考量該州低廉的房產稅、穩定但趨緩的人口增長，以及強勁的旅遊需求，或許還有機會一搏。

第5名：內華達州

在內華達州經營Airbnb乍看似乎是件不費腦筋的事，憑著1000億元的旅遊產業、全年如夏的氣候，以及身為全美稅制最優惠州之一的名聲，「銀州」（Silver State）對新手與資深房東而言都具備諸多優勢。

但真正的難題在於，拉斯維加斯所在地的克拉克（Clark）縣嚴格的短期租賃法規與許可要求。該縣約佔內華達州常住人口的70%，這還未計入每年造訪的數千萬遊客。想要合法經營，房東需面對無盡的分區限制、執照配額、租賃物業間距要求，以及持續的合規檢查。

若仍準備捲起袖子，與凱撒娛樂（Caesars）、美高梅（MGM）及永利（Wynn）等酒店巨頭一較高下，將需要一處頂級房源、對填寫文件的熱忱，以及從第一天起就備好的紮實營運計畫；這裡的Airbnb房東並非不可能賺錢，但利潤可能微薄，且競爭永無休止。