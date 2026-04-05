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2高股息股票 專家：買了可抱20年不動

記者胡玉立／即時報導
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示意圖。Image by Oleksandr Pidvalnyi from Pi...
示意圖。Image by Oleksandr Pidvalnyi from Pixabay

買下股票後，倘若必須時時關注，既耗費心力，也可能力有未逮；然而，完全扔著不管也絕非明智之舉。所幸，有兩檔高股息藍籌股幾乎可說是最接近「放手不管」投資理念的股票。我們不賣關子，先揭曉答案：「可口可樂」（Coca-Cola）和「Realty Income」。

理財網站The Motley Fool報導，儘管沒人能保證哪檔股票完全可以「買進後就不用管」，但Coca-Cola和Realty Income這兩家擁有強大商業模式及數十年成功經驗的公司，明顯贏得投資者信任。他們都擁有逐年向股東派發股息並提高股息的驚人能力，投資者可以在未來20年內長期持有這兩檔股票，期間幾乎無需任何干預，不必為它們操太多心。

其中，可口可樂（NYSE：KO）是「股神」巴菲特（Warren Buffett）最偏愛股票之一。這家全球飲料巨頭的股息股票也很傳奇，連續64年來股息增長不間斷，有「股息之王」（Dividend King）美稱。

「可口可樂」每天在全球銷售22億份汽水等飲料，旗下擁有32個年銷售額逾10億元品牌，其中75%並非碳酸軟性飲料；它的龐大分銷網絡在飲料業具有強大競爭優勢。

「可口可樂」企業成長速度不快但極其穩健，公司透過多種成長手段，股息幾十年來傳奇地持續保持在65%的獲利合理資金範圍內。雖說持有這檔股票不會一夜致富，但長期持有並將股息再投資，20年下來仍能實現收益複利增長。

至於Realty Income（NYSE：O），在美歐擁有逾1萬5500處房產，是全球最大房地產投資信託基金（REIT）之一。靠著收購及出租房產，Realty Income在2025年將大約75%可分配現金利潤，分給股東；提供5.3%股息殖利率，表現格外突出。

Realty Income已連續669個月派發股息，充分證明管理層在資本配置和因應經濟低迷方面，能力卓越。Realty Income最早是將焦點放在單一租戶零售物業，近年已拓展至娛樂博彩、工業及數據中心等新領域。

對個人投資者來說，買Realty Income股票坐收股息，不必投入大量資金或承擔高風險，卻有如將房地產投資納入自身投資組合；透過股息再投資，數十年後，勢將形成強大的股息雪球效應，終將帶來豐收。

巴菲特 可口可樂

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