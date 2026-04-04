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健康儲蓄帳戶常被忽略 善加運用將更勝401(k)一籌

編譯廖振堯／即時報導
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有一種帳戶常常被人們忽略：健康儲蓄帳戶(HSA)，如果運用得當，在退休規畫方面甚...
有一種帳戶常常被人們忽略：健康儲蓄帳戶(HSA)，如果運用得當，在退休規畫方面甚至比401(k)帳戶更有優勢。(圖／123RF)

在儲蓄退休金時，大多數人會把重點放在401(k)帳戶上，確實有其道理。從傳統的401(k)帳戶提撥退休金時可以獲得減稅優惠，還能享受投資收益的延遲課稅優惠。如果是Roth 401(k)，投資收益與提領金額則是完全免稅的。但有一種帳戶常常被人們忽略：健康儲蓄帳戶(HSA)，如果運用得當，在退休規畫方面甚至比401(k)帳戶更有優勢。

今日美國(USA Today)報導，雖然401(k)提供了許多稅務優惠，繳款方式也通常很簡便，許多公司都會提供這項福利，一旦加入就會自動從薪資單扣除。那麼看起來像是專門用於支付醫療費用的HSA有什麼優點？其獨特之處在於它結合了傳統401(k)與Roth 401(k)的雙重優點。

若使用HSA，不僅提撥金免稅(繳款時即可抵稅)、投資收益免稅，且只要用於符合資格的醫療開支，提領亦免稅，這是一個極具優勢的組合。

而常有人認為「這些稅務優惠雖然不錯，但HSA只能用於醫療費用吧」其實這是個誤解，提領HSA用於非醫療用途可能會面臨罰款，但這僅限於65歲以下。一旦年滿65歲，就可以將HSA用於任何目的而不會受罰，使得HSA能夠充當你的「備用退休帳戶」。當然，退休後大部分的HSA資金可能就是用來支付醫療保健費用，但如果還有餘額也能放心使用，不會面臨罰款。

唯一需要注意的是：如果65歲或以上提領HSA用於非醫療用途，該筆款項需要課徵所得稅。不過在這種情況下，其實與傳統401(k)並無二致。

如果你的醫療保險計畫與HSA相容，便應該考慮將HSA納入儲蓄計畫中。在退休生活中，它能發揮幾項重要功能：為醫療開支提供免稅金源，並在401(k)餘額不足時，提供額外收入來支付各項生活開銷。

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