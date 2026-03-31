401(k)帳戶一常見疏忽 可造成20萬元存款差距

一名35歲、以3%比率加入退休金計畫並維持「自動供款」模式的勞工，每年若繳納1950元，退休時累積金額約為18萬4000元。這結果看似頗佳，直到發現同一個人只要將繳款率提高一倍至6%，並利用全額的雇主匹配（match）計畫，最終累積金額將接近55萬3000元。(圖／123RF)

一名35歲、以3%比率加入退休金計畫並維持「自動供款」模式的勞工，每年若繳納1950元，退休時累積金額約為18萬4000元。這結果看似頗佳，直到發現同一個人只要將繳款率提高一倍至6%，並利用全額的雇主匹配（match）計畫，最終累積金額將接近55萬3000元。理財網站24/7 Wall St.指出，這數十萬元的差距並非來自市場時機或選股策略，而是源於一個多數勞工從未重新檢視的設定。

為何3%成為預設值

退休金計畫發起時刻意將自動加入的預設供款率設得很低；最初的邏輯是，較低的預設率能減少勞工因擔心實得薪資減少而退出計畫。3%的供款率讓人「無痛」儲蓄，問題在於多數人從未重新檢視這個數字。不少研究顯示，慣性使多數自動加入計畫者維持預設的供款率，有時長達數年甚至數十年。

據富達投資（Fidelity）與理財出版機構吉卜林（Kiplinger）2025年的數據，最常見的雇主匹配結構是對薪資6%以內的供款提供50%的匹配。以薪資6萬5000元為例，若僅供款3%，就代表放棄了可獲得雇主匹配的一半（每年約975元）；這筆資金，若在職業生涯中持續複利增長，最終可能導致數萬元的損失。雇主匹配是多數勞工能獲得的最高保證回報，而預設供款率卻讓數百萬人錯失這項福利。

幾乎無人使用的自動遞增（Auto-Escalation）功能

多數退休計畫除自動加入機制外，還包含自動遞增供款功能；該功能會每年將供款率自動提高1%，直至達到上限（如10%或15%）。據先鋒集團（Vanguard）「2026年美國儲蓄現況」（2026 How America Saves）預覽報告，71%具自動加入的退休計畫都包含自動遞增功能；而這項功能幾乎都需主動啟用，而多數參與者從未這麼做。

一位35歲、從3%起始並每年遞增1%的參與者，僅需數年便能達到具實質意義的供款率；這些早期供款率調升所產生的複利效應，在長達30年的時間裡累積，正是造成超過20萬元差距的主因。這並非市場時機的選擇，而是單純地遵循預設的遞增計畫；這筆損失並非源自投資環境不佳，而是多年來供款不足，讓複利效應無法發揮最大作用。

儘管如此，截至2025年底，在具自動加入功能的退休計畫中，仍有62%將勞工的預設供款率設定在至少4%，這仍低於多數計畫中獲取全額雇主匹配所需達到的6%門檻。即使預設值為4%，對於有雇主提供匹配的勞工而言，仍會產生顯著的差距。

「SECURE 2.0法案」僅適用新計畫

改革退休制度、提高儲蓄率的「SECURE 2.0法案」規定，2022年12月29日之後設立的新401(k)計畫，需將符合資格的勞工自動註冊為最低3%的供款率，並每年自動調升至少1%，直至達到至少10%；但這項規定僅適用於新計畫，不適用於現有計畫。若雇主計畫早於該日期設立，則仍適用舊版預設值，而自動調升功能可能正「閒置」於帳戶設定中。

密西根大學的消費者信心（consumer sentiment）數據顯示，截至2026年1月，該指數為56.4，遠低於80點的中數。民眾對財務的焦慮升高，往往促使人們避開檢視退休帳戶，而非主動管理，以致造成長期極大損失。

兩項費時不到兩分鐘的行動

解決方法並不複雜，但需要實際檢查帳戶設定。

確認目前的供款率。前往401(k)計畫入口網站的供款設定頁面，確認自身供款比率，便能察覺是否錯失了雇主提供的資金。當雇主最高可提供6%的配對供款時，若員工僅供款3%，便等於每個月薪期都白白放棄了這筆免費資金。以6萬5000元年薪為例，將供款比率提高至6%，雖每年需多支付約1950元，但能補回先前錯失的同等金額雇主匹配。

檢視自動遞增功能。此功能通常在同一設定畫面中標示為「自動增加」或「供款遞增」；若設定為每年增加1%，便能隨著時間累積顯著縮小差距。以6萬5000元年薪計算，1%的增幅對多數人甚至不會察覺。

家庭總收入接近聯邦醫療保險（Medicare）收入相關保費門檻的勞工可能會發現，提高稅前 401(k) 供款額也能降低「修正後調整總收入」（MAGI），避免退休後被徵收聯邦醫療保險附加費。