車市也呈K型分布 高檔新車平均價格4.7萬

美國新車的平均售價升至4萬7000元左右。（美聯社）

美國K型經濟趨勢已可在汽車市場中觀察到，車商推出的平價車款變少，展廳裡擺滿更大、更高檔的車型，美國新車的平均售價因此升至4萬7000元左右，結果便是新車買家明顯是更為富裕的人群，而大量中低收入的消費者只能到二手車市場挑選。

路透報導，個人買家購買各種新車型平均花費的「平均成交價格」出現負擔能力(affordability)分歧的狀況。汽車權威調查機構J.D. Power研究顯示，從2018年12月到去年12月此數字增長了40%，達到約4萬7千元。

汽車資訊網站Edmunds數據指出，2010年有96款車的售價達到或高於的4萬元大關。從那時起相等價位(依通膨調整後售價約為6萬元)的車款數量依然激增，2025年達到156款車。與此同時平價車款越來越少， 2010年有25款車價格在2萬元左右或更低，到2025年同等價格(約3萬元)的車款只有20種。

根據S&P Global Mobility的車輛登記數據，美國新車銷售中，收入10萬元或以下的家庭比率多年來一直穩定在50%至60%之間，直到約2010年開始下滑，到2025年此族群只佔新車銷售的36%。J.D. Power資深副總喬米尼(Tyson Jominy)表示：「我們買的車更貴了，更多人買皮卡和休旅車、買配備齊全的高階車款。」

近年來汽車銷量下降，但賣更貴的車仍幫助汽車製造商獲得更高利潤。底特律傳統品牌如通用、福特、Stellantis逐年淘汰了許多小型入門級車型，轉而生產更多的皮卡(pickup)和休旅車(SUV)。

標誌性的越野車和休旅車品牌Jeep，凸顯了汽車市場轉向高檔的趨勢。Jeep十年前在美國的車型陣容大約有六款，起價在1萬7千元到3萬元之間，如今車款在美起價從3萬元到6萬5千元之譜，最豪華的Grand Wagoneer售價可超過10萬元。Jeep價格飆漲的同時利潤大幅成長，但市佔率急劇下降。

曾在福特汽車工作的古根漢合夥公司(Guggenheim Partners)資深董事總經理凱西薩(John Casesa)指出如果中國品牌有一天進入美國，傳統車商會因為消費者的負擔能力問題而弱點盡露，「他們面臨的風險是不夠關注較不富裕的消費者，而新進競爭者會進來並搶走這些客戶。」