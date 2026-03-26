從紐約搬到成都後 她終於能存錢

示意圖。Image by Alex Barcley from Pixabay

曾在紐約市 生活和工作的35歲女子萊特伊爾(Alesse Lightyear)六年前因受不了高壓而移民中國成都，如今靠教英語、經營YouTube頻道維生。每月只花278元租金就可租住寬敞的三房公寓，終於可以好好存錢。

萊特伊爾是在30歲那一年決定離開紐約市，告別真人秀製作工作。

回想在紐約的生活，萊特伊爾說，當時每個月薪水幾乎花光，在紐約市生活和工作最後幾年是一生中壓力最大的一個階段，對於十年來每周工作70個小時感到非常厭倦，年紀輕輕卻感覺自己像50歲的女人。

萊特伊爾職業生涯巔峰時期年薪大約10萬元，一年只須工作八個月。理論上挺不錯，但紐約市生活成本非常高，薪資很快就花光。

於是，萊特伊爾思索著何去何從，最終決定落腳中國； 2019年正式搬到北京，一路前進、未曾回頭。

萊特伊爾在北京生活四年，之後搬到成都，在一所大學找到教職。

找到工作後，萊特伊爾只有幾天時間找房子，在48小時內看六棟房子，最後選定一間附帶家具的三房一衛公寓，配有陽台和洗衣房，位於市中心，距地鐵站僅五分鐘步行路程。

萊特伊爾的工作福利包括免費醫療保險 、差旅補助、機票補貼，另有兩個月帶薪寒暑假以及租屋補助。

因為有租屋補貼，萊特伊爾只需支付每月556元租金的一半，也就是278元。

萊特伊爾說，在成都工作，生活變得輕鬆又便宜，生活品質比在美國生活時好多了。

萊特伊爾在成都的大部分水電費是按量付費；搬進公寓以來一直不必付瓦斯費，因為房東在瓦斯卡上儲值足夠的錢。

每一個月的真正開支包括15元無限量手機計劃、Wi-Fi 及網路費，此外還有50元電費、75元食品雜貨費和150元外出用餐費。

除了教書，萊特伊爾也靠內容創作和積極經營YouTube頻道補充收入，每月可存1000元。

萊特伊爾打算用積蓄在美國以外地區買房，在美國實在買不起。

目前，萊特伊爾的儲蓄已足夠償還一大部分學生貸款，而且可在墨西哥 海灘買一間小別墅，希望計劃能落實。

萊特伊爾公寓最近才剛續約，至少還會在成都待18個月，之後將搬回密西根州，另外也在考慮下一個定居地點。

萊特伊爾認為，對於一個非中國人來說，中國是生活和旅行最困難的國家，她通過考驗，其他任何事情都將相對容易。