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皮膚科醫生花18萬擁全美執照 診所和遠距診病年賺90萬

編譯周芳苑／即時報導
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示意圖。Image by Darko Stojanovic from Pixabay
示意圖。Image by Darko Stojanovic from Pixabay

在美國，很少有醫生的行醫足跡遍及全美各地，皮膚科女醫師查孔(Anna Chacon)卻投入18多萬元成本，一口氣獲得50州以及波多黎各、關島和美屬維京群島的執照，年收入高達90萬元。

查孔在佛羅里達州邁阿密、科勒爾蓋布爾斯市(Coral Gables)經營私人診所，另外又定期出差，透過線上和實體兩種方式為全美各地患者看病。

美國州立醫學委員會聯合會(Federation of State Medical Boards)數據顯示，截至2023年，美國執業醫師略超過100萬人，不到8%擁有至少三州行醫執照，查孔是極罕見的特例。

查孔的父親也是醫生，2020年被邁阿密一家醫院解雇，大受打擊，迫使查孔自己開診所以免日後面臨類似挑戰，新冠疫情期間更開始提供遠距醫療預約服務。

她非常熱愛這樣的工作，多方探索以便持續遠距看診，想方設法擴大規模。決定申請全美各地的所有執照。

各州各有一套醫師執照申請流程，想一一取得資格認證絕非易事；單一執照申請費要數百元，而且申請流程需要公證、背景調查和其他行政作業，有大量文書工作、不僅花錢，有時還要參加考試。

查孔的爸爸和身邊其他人都覺得她瘋了。

查孔總共花了18多萬元獲得所有執照，包括旅費在內，全部自掏腰包支付。

付出昂貴代價，查孔一點也不後悔，她認為，這是做生意的成本。

大筆投資帶來豐厚回報。2024年，查孔的診所薪資外加在全美各地遠距醫療合約總收入超過87萬元，另外又出租兩處房產獲得額外收入。

查孔想要擁有在任何地方工作的能力，而且很喜歡接觸各地患者，有些來自從未聽說過的地方如新墨西哥州的拉頓(Raton)，她對看到的任何病症都很感興趣。

取得全美各地行醫執照讓查孔累積龐大客戶資源，也得以為原本難以獲得醫療服務的患者看診，有時會到農村地區。她樂意為任何有需要的人看診，曾多次與阿拉斯加州和加州土著部落合作，很多患者非常貧困。

照理來說，查孔大可專攻美容、選擇性手術(elective surgeries)等昂貴醫療服務而賺更多錢，但她更喜歡去幫助需要醫療的人。

查孔意識到，一旦看到需求也真正喜歡去滿足這些需求，就會源源不絕有機會，找到通往成功的道路。

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