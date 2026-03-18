高油價不利房貸利率 購屋者該注意的事

過去兩周房貸利率的躍升，主要歸因於中東戰火爆發後、全球石油供應突然受阻所引發的通膨；部分石油供應無法通過關鍵海運通道荷莫茲海峽，導致油價飆升，通膨憂慮隨之而起。美聯社

期待著春季房市銷售旺季來臨的購屋者，眼看房貸利率 居高不下，內心難免忐忑不安。根據房市新聞網站Mortgage News Daily的數據，目前符合標準貸款額度（即83萬2750元或以下）的30年期房貸固定利率平均為6.35%；在美國與以色列 對伊朗發動攻擊前，該利率為5.99%。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors）首席經濟學家尹允（Lawrence Yun）表示，高油價 對房貸利率不利。

然而，一年前的平均利率更高，達6.82%；2023年10月時更曾逼近8%。此外，也有跡象顯示，儘管進展緩慢，但購屋負擔能力已有改善。

儘管如此，專家指出，對於擔心在簽訂購屋協議並選定房貸機構後，油價推升的利率可能再度下跌的買家來說，或許仍有緩解之道。

油價推升通膨 通膨推升利率

過去兩周房貸利率的躍升，主要歸因於中東戰火爆發後、全球石油供應突然受阻所引發的通膨；部分石油供應無法通過關鍵海運通道荷莫茲海峽，導致油價飆升，通膨憂慮隨之而起。

全球油價基準的布蘭特原油，日前交易價格一度達每桶119.50元，較美、以對伊朗開戰前的約70元大幅上漲。截至上周五（13日）下午，交易價格約為每桶103元。

費城附近的房貸經紀公司總裁里納爾迪（Stephen Rinaldi）表示，伊朗衝突對房貸利率而言是重大「逆風」，雖不知未來情勢將如何發展，但油價推升通膨，而通膨則推升利率。

簡而言之，當投資者預期通膨上升時，會要求長期投資獲得更高回報，因此長期債券的殖利率隨之上升，這將影響房貸利率。截至3月13日，10年期美國國債殖利率約為4.25%，高於中東衝突爆發前的4%以下水準。

尹允表示，他先前預測春季利率將達6%，並在全年其他時間維持該水準上下，但油價打亂了這個預測。如今，他預估若中東衝突持續或油價維持高檔，利率將落在6.5%左右。

以「鎖定利率」作為替代方案

這種不確定性，代表買家必須了解在購屋過程中利率可能如何變動。一般來說，當獲得貸款機構預先核准借款額度後，理想情況下，一旦簽署購屋協議，即可「鎖定」所提供的利率。在一段固定期間內（通常為30或60天），將獲得該利率的保障；前提是買家在該時限內完成購屋前，財務未發生重大變化。

鎖定利率的主要好處在於，即使在完成房屋交割前利率上漲，仍能獲得約定的利率；反之，若利率下降，仍需支付原先約定的利率。

不過，有方法可以避免這種結果。里納爾迪指出，消費者應詢問貸款機構或經紀人，如果現在鎖定利率，之後利率變低了，有什麼選擇？在如此波動的市場中，了解這些對消費者是有益的。

部分貸款機構可能會提供「浮動下調」（float down）選擇，賦予買方在結算完成前，若利率下降達特定幅度，即可享有更優惠條件的權利。

另一種選擇是讓利率先保持「浮動」，直到接近交屋時才鎖定利率。此舉的風險在於，若利率上漲，將錯失原本可以鎖定的較佳利率；好處則是，若利率下降，便能享有較低利率，但貸款機構可能會對這些「浮動」選項收取額外費用。