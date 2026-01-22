預約年度健檢 「一字之差」恐收意外帳單

年度身體檢查是大多數人期待的身體檢查，醫生會聆聽心音和呼吸音、觸診腹部、檢查反射及檢查身體，目的是檢查是否有新的健康問題。圖╱123RF

很多人安排了健康檢查，以為保險會全額給付，結果檢查完後意外收到帳單，這可能是因為沒有了解無自付額的「健康檢查」（wellness visit）和需支付費用的「身體檢查」（physical）的差別，兩者只有一字之差但在聯邦醫療保險 中完全不同，前者像是規劃會議，後者有治療和診療，未來預約和就診時務必搞清楚，才不會平白付冤枉錢。

Money Talks News報導，聯邦醫療保險B部分涵蓋門診護理，例如看醫生，其中包含一次免費的年度健康檢查，但不包含常規的年度身體檢查。

年度健康檢查可以簡單想成一場目標是為來年制定預防計畫的會議，醫生和病人討論過去病史、檢視目前正服用的藥物、更新對病患提供醫療服務者的名單、檢查是否有認知障礙，醫生會測量病患的身高體重和血壓，費用由保險支付，不計入自付額。

年度身體檢查是大多數人期待的身體檢查，醫生會聆聽心音和呼吸音、觸診腹部、檢查反射及檢查身體，目的是檢查是否有新的健康問題，若沒有涵蓋這項費用的第二保險，就需要完全自費。

因此，若病患或醫生在檢查過程中不小心「越界」，例如預約健康檢查，過程中病患請求醫師檢查痠痛的肩膀，或醫生決定聽一下心音，醫生進行身體檢查或處理特定新問題的那一刻，就要為該次就診增加單獨的計費代碼，病患就可能意外收到帳單，因為兩者在醫療編碼員眼中是完全不同的產品。

健康檢查的代碼是G0438或G0439；針對特定問題的就診代碼是99202至99215，會觸發自付額和共同保險；代碼99381至99397是保險沒有給付的身體檢查。

如果不想付冤枉錢，可遵守以下要點。預約時明確表示是要進行年度健康檢查，不要要求身體檢查；檢查當天醫師走進診間時，提醒對方自己要做的是健檢而非體檢。若提出自己有新的病痛或不適，醫生依法要進行治療並記錄這是一次診斷性就診，不想收到帳單的話，應下次就診時才提出症狀。