歐記健保醫療缺口 能否靠健康儲蓄帳戶彌補？

健康儲蓄帳戶(Health Savings Account，HSA)設立逾20年，長期被視為民眾享受稅務優惠的同時，為醫療開銷作準備的重要工具，但HSA是否可能在美國醫療體系中扮演更重要的角色，成為華府議員激烈辯論的政策議題。

「今日美國報」報導，共和黨參議員近日提議，主張補助符合資格的對象最高1500元，用於挹注HSA而非延長新冠肺炎疫情期間實施的「可負擔健保 法」(Affordable Care Act，ACA)保費 補貼。這些補貼原本協助約2200萬人降低健保支出，是否延續仍待國會決定。

HSA常見於雇主提供的高免賠醫療保險 計畫，一項全國調查顯示，截至2025年中期，美國已有約4000萬個HSA，存款總額達1590億元，較2024年成長16%。

提供HSA服務的HealthEquity執行長卡特勒(Scott Cutler)表示，統計數據反映愈來愈多美國人仰賴HSA因應突發的醫療開銷。

卡特勒說：「美國面臨醫療照護費用負擔能力危機，半數人無法負擔500元的醫藥費。因此，若能透過逐漸累積的儲蓄作為安全網，將有助提升為突發或緊急醫療情況做好準備。」

高免賠額醫療計畫之所以受到部分勞工青睞，主因在於每月保費較低。

人力資源顧問機構美世(Mercer)指出，參加高免賠額計畫的勞工平均每月保費為109元，顯著低於傳統優選醫療機構計畫(preferred provider organization，PPO)的191元，但代價是免賠額通常為PPO的兩倍以上，就醫時的自付額更高。

為因應這項風險，不少民眾會先在HSA中存入充足資金，以支付免賠額、共付額與共同保險等自付項目，一旦累積到一定水準，便能負擔日常醫療開銷。

不過，HSA並不侷限於職場保險。今年起，選擇ACA銅級(bronze)或災難型(catastrophic)的ACA消費者也可搭配HSA使用；國會是否以此作為替代ACA補貼的主要政策工具，仍在熱烈討論當中。

喬治城大學(Georgetown University)醫療保險改革中心(Center on Health Insurance Reforms)共同主任薩賓娜‧科萊特(Sabrina Corlette)警告，多數美國家庭缺乏足夠現金因應預期的醫療費，單次住院就可能花費數千元；若國會以HSA取代ACA補貼，慢性病患或需要住院治療者，恐面臨更沉重的經濟負擔，加劇醫療債務問題。