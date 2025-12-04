我的頻道

5年懸案突破…1月6日前夕國會大廈炸彈嫌犯被捕

小紅書平台涉詐欺案過多無改進回應 台灣將封鎖一年

年底財務體檢 退休規劃顧問建議應做5件事

編譯周靜芝/即時報導
示意圖。Image by Pexels from Pixabay
示意圖。Image by Pexels from Pixabay

隨著2025年進入尾聲，美聯社採訪投資研究機構晨星（Morningstar）個人理財與退休規劃總監本茲（Christine Benz），她提出5項建議，有助以穩健財務邁入新的一年。

重整投資組合

本茲表示，重整投資組合的主要目的在於降低風險，減持表現優異的證券（通常是當前市值較高的標的），並將資金轉投於報酬率落後但更具吸引力者。她說，隨著即將到來的退休支出，持續進行重整尤其重要。

本茲指出，隨著退休臨近、需動用這些資金，應降低投資組合風險並建立更穩健的財務結構。50歲及以上的投資者尤其應適度獲利了結，建立更安全的資產準備，以便必要時能靈活調度。她表示，將資金轉移至優質債券既能降低風險，又能把握目前較高的收益率。

正為退休儲蓄者同樣需要再重整投資組合，本茲表示，但主要考量是美國與其他市場的配置比率；多數投資者對國際市場的配置不足，同時需分散投資，留意表現落後的領域。

檢視退休儲蓄計畫

本茲建議，提高甚至用滿年度公司退休金計畫的供款額度，50歲以上人士可進行補繳，今年更針對60至63歲族群推出特別補繳方案；個人退休帳戶（IRA）與健康儲蓄帳戶（HAS）的供款期限可延至報稅截止日。

運用強制最低提領（RMD）重整資產

本茲指出，73歲以上人士可透過準時執行RMD，同時達成資產重整目標；透過增值的證券滿足提領要求，既能降低投資組合風險、履行國稅局義務，亦可釋出資產以應付次年現金需求。

檢視醫療保險保障

無論參與雇主提供的醫療保險開放註冊期或聯邦醫療保險（Medicare），貨比三家很重要；評估個人狀況與各保險方案的變動，雇主提供的變動尤其大，此舉更具關鍵。已婚夫婦常選擇配偶中較優且經濟的方案，但有時各自投保所屬公司計畫反而更實惠。

慈善捐贈結合RMD並降低投資組合風險

持有應稅帳戶中大幅增值資產的投資者，應考慮直接將增值資產捐贈給慈善機構或基金，可透過捐贈者建議的基金在多年間分批撥款。捐贈既能移除投資組合中高增值資產以降低風險，亦可免除相關的稅務負擔。

年滿70歲半的投資者可運用合格慈善捐贈機制，將個人退休帳戶（IRA）部分資金捐贈予慈善機構。捐贈金額免稅，同時滿足RMD要求；若尚未達到提領年齡，至少能減少未來需提領的IRA帳戶金額。

