從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

若已屆一定年齡，且在享稅務優惠的退休 帳戶如401(k)或IRA中累積儲蓄，將面臨必須開始提領這些錢。這個稱為「最低必要提領額」（RMD），是由國稅局 強制規定，確保最終需為累積的退休儲蓄繳納稅款。

The Week報導，雖然從帳戶中領錢聽起來很簡單，但RMD涉及的規則和細節卻有如雷區，需清楚了解這些規定，一旦失誤可能導致高額稅務罰款。

1. 錯過截止期限

隨著年終逼近，RMD的提取期限也將到來。金融理財網站Kiplinger指出，若錯過此期限，國稅局將對未及時提取的金額課徵25%罰金；若在兩年內補救，罰金可降至10%，但仍難逃挨罰。

此截止日期的唯一例外是首次需提取RMD的年度，當年滿73歲（出生於1960年或之後則為75歲）時，國稅局允許延至次年4月1日完成首次RMD提取。但理財網站Investopedia強調，延遲引發的挑戰是，必須在不到12個月內提取兩筆RMD，一筆是延至三月底的金額，另一筆則是12月31日到期的金額；根據帳戶規模，可能導致巨額提款所產生的龐大稅額。

2. RMD金額計算有誤

Kiplinger指出，許多退休人士因混淆該採用哪份國稅局預期壽命表，或如何處理年終帳戶餘額，而難以精確計算RMD金額，導致可能因提領不足而面臨的罰款。這類罰款同樣為25%，且除既有的所得稅外，還將適用於未及時提領的金額。

好消息是無需自行計算，401(k)計畫管理人或IRA代管機構都能告知正確的RMD金額；壞消息是，未完成的帳戶轉移或滾存（rollover），將導致計算結果低於實際應提領金額。投資研究機構晨星公司（Morningstar）建議，務必向帳戶管理機構要求提供完整資訊。

3. 混淆不同帳戶類型的規則

RMD常令人犯錯的另一情況是涉及多種帳戶類型，如同時持有401(k)與IRA，或各類帳戶皆有。Kiplinger表示，401(k)計畫的RMD必須針對每個帳戶分別計算與提領，不可與IRA的RMD合併處理。

然而，理財顧問公司The Motley Fool說，若同時持有多個傳統IRA與403(b)帳戶（適用於非營利組織、公立學校、教會人員），在計算所有帳戶的RMD總額後，可選擇從單一或多個帳戶中提取該總金額；但Kiplinger強調，不可從403(b)帳戶提取IRA的RMD，反之亦然。