為何這5州的退休人士最快樂？

示意圖。（取自123RF）

退休 後不再因為工作關係而受到居住束縛，問題是這時已無基本收入，那就要找一處既可負擔，又感到生活幸福的地方就很不容易。

老年護理資訊和支援資源網站 Caring.com ，發布了一個長者幸福指數，展現了長者在哪些地方過得幸福。

專家以一系列退休生活品質因素而編制出這個指數，這些因素包括整體幸福感得分、生活成本、平均預期壽命、醫療保健的可近性、60 歲以上居民的身心健康狀況，以及長者所獲支援服務等。

5 個排名最前的州份，被視為長者幸福感最高。

位居榜首是猶他州 。在 Caring.com 的幸福指數裡，以10 分為滿分，猶他州獲 7.69分。這個評分主要基於該州為 60 歲以上人士所提供的支持。這裡的長者更健康，更少孤獨感，也更有可能參與社區志工工作，這使得退休生活更加令人滿意。

然而這些優勢是有代價的，猶他州的長者照護費用高於全國平均水平，截至2024年，典型的輔助生活機構每月費用為 4150 元。如果你較一般退休人士更富有或更有經濟保障，或許猶他州是個理想的退休之州。

其次是愛達荷州，得分為7.38，是以該州長者的人口密度以及服務、支持資源的可及性而得出。

較猶他州幸運的是，它是對長者稅收友好的州份，社會安全福利無需繳稅，銷售稅和房產稅相對較低，可以節省開支。

康乃狄克州排名第三，得分為7.01。該州長者的預期壽命位居全美第三，整體健康狀況也排名前十。如想在退休後長壽且保持健康，康州可能是理想的選擇。

不過康州對長者並不是一個友善的稅收司法管轄區，沒有退休收入的稅收優惠，而且可能需要支付相對較高的房產稅和遺產稅。這裡的生活成本也明顯較高，退休人士每月獨立生活費用平均 4661元，比全國平均高出 52 %。

德拉瓦州 (Delaware) 與康州並列為7.01，在長者健康狀況方面排名第 9 ，是獨居長者比例最低的 5 個州份之一，這意味著在此不容易受到社會孤立。

這個州對長者的稅收政策尚算優惠，獨立生活的平均每月費用為3862元，僅比全國平均高出26%。在此安享晚年也算不錯。

排第 5 的內布拉斯加州 ，是「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 的家鄉，若想沾上他的財氣，在這裡退休花費並不多。

獨立長者的平均每月生活成本僅 1917 元，比全國平均低37%，若希望退休後仍能保住儲蓄，內州應該列在名單上。