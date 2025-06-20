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春季房市慘淡 是購屋的好時機嗎？

編譯廖振堯／即時報導
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今年春天受到普遍的財務不確定性影響，房市陷入困境。圖為密西根州一處房屋掛出「降價求售」的牌子。(路透)
今年春天受到普遍的財務不確定性影響，房市陷入困境。圖為密西根州一處房屋掛出「降價求售」的牌子。(路透)

房地產市場持續低迷兩年多，人們寄望今年能夠強勁復甦，然而春季銷售卻慘淡收場，原因包括待售房屋庫存穩定上升但需求依然低迷、房價仍與歷史高點相差不遠、抵押貸款利率徘徊在6.75%左右，比幾年前翻了一倍多。

華爾街日報報導，2023、2024年的成屋銷量跌至90年代中期以來最低，房地產業預期今年能夠回春。可是近期經濟情勢和消費者信心惡化，使新房等大宗商品的購買意願隨之減弱。即使部分市場如西南部和東南部的庫存過剩且賣家提供優惠，也不足以推動全國市場復甦。

2月銷量雖成長，到3月銷量成長率又創下2009年以來最差的3月；4月初川普總統推出了關稅政策，引發新的經濟憂慮、股市也遭遇拋售，又給了買家一個遠離房產的理由。

漢娜和班·雅各(Hannah & Ben Jacobs)3月在德州買下一套五室住宅，舊房則在4月初掛牌出售，至今仍未收到任何報價。班說3月時還挺有信心能買房，但如果知道一個月後會發生什麼事，可能就不會買了。

洲際交易所集團(ICE)數據顯示，4月美國百大都市區中有19個的房價與去年同期相比下跌，跌幅達到2023年年中以來最高。東北部、中西部地區房價上漲但庫存仍然緊張；東南部和西南部地區尤其是德州和佛州，房價持平或下跌。房屋售出時間拉長，導致庫存積壓。近年來大舉建設的東南部和西南部目前成房過剩，建商為買家提供激勵，包括降低房貸利率，這使得想轉手的現屋主難以競爭。

雖然大家都說買家現在較有議價能力，但是房價並未大幅下跌。房地產公司Redfin的數據顯示，到6月8日為止的四周，中位售價為39萬7000元，比一年前高出1.6%。

與一年前相比，售價增加快於全國平均價的地區包括底特律（8.7%）、紐約(5.7%)、匹茲堡(5.6%)、維吉尼亞灘(5.3%)和芝加哥(5.2%)。

房屋售價高於要價的佔比，這個春季降至28%，低於2022年的53%，也是2020年以來最低。春季典型售價比要價低將近三萬元，而在去年12月，售價往往高於要價。

房價 房地產 德州

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