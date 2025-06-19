退休存款即將達標 美國人401(k)提撥比率創新高

(圖／123RF)

美國勞工目前把自己收入轉撥到退休金 帳戶401(k)的比率來到14.3%，創下紀錄，距專家建議的15%只差一點。

華爾街 日報(WSJ)報導，富達投資(Fidelity Investments)研究公司管理的幾千萬個帳戶指出，今年前三個月，401(k)帳戶的儲蓄率來到史上新高的收入14.3%；理財顧問經常建議，40年的職業生涯401（k)的年儲蓄率最好占收入15%，目前只差一點。

因為今年初股市震盪劇烈，帳戶餘額雖然下降，但儲蓄率卻上升。富達投資副總裁山姆瑞爾(Mike Shamrell)公布數據時表示，大多數人繼續儲蓄。

富達是全國最大的401(k)退休儲蓄戶管理業者，委託管理約2萬5000家公司客戶；該公司表示，401(k)帳戶的儲蓄率已由2020年的13.5%往上升。目前的儲蓄由雇主貢獻的金額為4.8%，其餘來自員工。

今年第一季，17.4%在富達存401(k)的人儲蓄率走高，5%減少。而完全不再存的不到1%。

理財顧問一般建議大家，把自己年收入的12%到15%存起來。在富達，嬰兒潮世代平均存17.2%，X世代、千禧世代分別存15.4%、13.5%。

50年前，雇主開始使用401(k)退休計畫，現在終於來到轉折點。民間部門勞工約七成目前有管道取得401(k)帳戶。許多公司讓員工自動加入，參與率於是大幅提升。

富達表示，目前使用自動參加401(k)的公司，讓員工一開始存自己薪資的5%或更多，比起歷史常則的3%來得高。很多401(k)自動調升員工的儲蓄率，一般是每年升1%，很多來到約10%為止。

只是並非所有勞工都有管道取得401(k)類型的退休儲蓄專案，也不見得都參加。波士頓學院(Boston College)指出，約四成美國人家目前遇到危機，無法維持他們的退休生活標準。

富達指出，自今年開始，401(k)平均餘額下跌3%，來到12萬7100元。至於2400多萬401(k)帳戶由富達管理的人，今年前三個月有6%改變他們的投資組合，變得更保守的比四分之一多一點。