我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

仍釋利多…華爾街大多頭：Fed會後美股將大漲

伊朗官媒釋出17秒手摸核彈影片 嚇阻以色列

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

編譯俞仲慈／即時報導
靠401(k)和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。（圖／123RF）【作者：馬雯婷，日期：2025-04-26，數位典藏序號：20250422230612503】
靠401(k)和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。（圖／123RF）【作者：馬雯婷，日期：2025-04-26，數位典藏序號：20250422230612503】

川普總統二度入主白宮，雄心勃勃推動減稅政策，聯邦商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)更宣稱川普計畫取消低於15萬元的個人所得稅，盡管減稅細節仍需要修改並獲得國會通過，但已經引起退休族關注。

根據個人理財網站Mibolsillo報導，川普政府推出的「又大又美法案」(One Big Beautiful Bill)支出法案，讓全國選擇IRA或401(k)等傳統退休帳戶(稅款可延至退休)數百萬人受益匪淺，因為就業期間存入的退休已經獲得稅收減免，一旦新制度上路後，提取退休金時還是可以獲得稅收減免。

反之，選擇羅斯(Roth)個人退休帳戶的上班族可能對於自己變成冤大頭，感到忿忿不平，畢竟已經依照規定先行繳稅。

長達一千多頁的「又大又美法案」內容大幅刪減固定支出，為平衡美國財政預算跨出一大步，也讓國人獲得史上最大幅度的減稅，包括小費、加班費以及老人獲得的社會福利等都不會是課稅的對象。

雖然「又大又美法案」已經獲得聯邦眾院投票通過，送交聯邦參院審議，不過勢必會進行部分修改，凸顯稅收的不可預測性，其實前例早已不勝枚舉，對財經專家而言，「雞蛋不要放在同一個籃子」的多元化投資策略，也適用於處理稅務，靈活規畫退休金的同時，也應該把當前與未來稅務政策變化列入考量。

62歲即將退休的平面設計師勞拉(Laura)，在其就業生涯中選擇在個人退休帳戶(IRA)存款並長期獲得所得稅減免優惠，依照現行制度，未來提取退休金就必須繳稅。

然而只要「又大又美法案」在參眾兩院順利通過，並在勞拉開始提領退休金之前生效，同時年收入保持15萬元以下，勞拉提取IRA存款時，無需繳納任何一毛錢，換言之，無論存款或提領皆有雙重稅收優惠，著實幸運地令人難以置信。 

相較之下，勞拉的同事選擇的羅斯退休金帳戶，每年依法繳稅，提領時也沒有任何免稅優惠，讓存款戶不得不質疑當初的選擇錯誤。

如此川普政府「又大又美法案」對於退休族財務規畫確實有重大影響，面對稅務政策的大轉變，專家建議上班族仍須保持靈活性與變通性，避免金錢損失。

退休金 川普 眾院

上一則

酪梨可以這樣切 他靠一招在網路爆紅

延伸閱讀

眾院挺川要角格林反對介入以伊衝突 爭取連任面臨考驗

眾院挺川要角格林反對介入以伊衝突 爭取連任面臨考驗
川普：鮑爾這蠢貨肯定不會降息 Fed應一口氣降10碼

川普：鮑爾這蠢貨肯定不會降息 Fed應一口氣降10碼
專家：川普若攻擊伊朗等於打開「潘朵拉的盒子」

專家：川普若攻擊伊朗等於打開「潘朵拉的盒子」
不顧川普喊話 哈米尼堅稱伊朗人不會投降

不顧川普喊話 哈米尼堅稱伊朗人不會投降

熱門新聞

好市多的農產品具高性價比，但存在品質不穩定和保鮮期短的情況。(歐新社)

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

2025-06-11 15:03
好市多黑鑽卡（Executive）會員將可提前一小時入場購物，普通金星（Gold Star）會員無法享受這項福利。（美聯社）

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

2025-06-17 13:45
迪士尼世界將關閉湯姆歷險島等3個熱門設施。（美聯社檔案照）

迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

2025-06-11 10:43
溫蒂漢堡。(路透)

40年來歷經多次挫敗 溫蒂漢堡早餐終於站穩市場

2025-06-14 13:10
有不少組織推出一些計畫，為領取社安金者提供免費或低價的食品、交通與娛樂服務。(Unsplash@Philippe Leone)

開始領社安金後 別忘了還有這7項福利

2025-06-15 17:41
床墊示意圖。（取自123RF）

家中這6項每天在用的物品 或許早幾年就該扔了

2025-06-13 18:35

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
送熱狗羞辱人？南加裸體社區7旬夫婦殘忍被殺

送熱狗羞辱人？南加裸體社區7旬夫婦殘忍被殺

酪梨可以這樣切 他靠一招在網路爆紅

酪梨可以這樣切 他靠一招在網路爆紅