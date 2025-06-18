川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

靠401(k)和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。（圖／123RF）【作者：馬雯婷，日期：2025-04-26，數位典藏序號：20250422230612503】

川普 總統二度入主白宮，雄心勃勃推動減稅政策，聯邦商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)更宣稱川普計畫取消低於15萬元的個人所得稅，盡管減稅細節仍需要修改並獲得國會通過，但已經引起退休族關注。

根據個人理財網站Mibolsillo報導，川普政府推出的「又大又美法案」(One Big Beautiful Bill)支出法案，讓全國選擇IRA或401(k)等傳統退休帳戶(稅款可延至退休)數百萬人受益匪淺，因為就業期間存入的退休已經獲得稅收減免，一旦新制度上路後，提取退休金 時還是可以獲得稅收減免。

反之，選擇羅斯(Roth)個人退休帳戶的上班族可能對於自己變成冤大頭，感到忿忿不平，畢竟已經依照規定先行繳稅。

長達一千多頁的「又大又美法案」內容大幅刪減固定支出，為平衡美國財政預算跨出一大步，也讓國人獲得史上最大幅度的減稅，包括小費、加班費以及老人獲得的社會福利等都不會是課稅的對象。

雖然「又大又美法案」已經獲得聯邦眾院 投票通過，送交聯邦參院審議，不過勢必會進行部分修改，凸顯稅收的不可預測性，其實前例早已不勝枚舉，對財經專家而言，「雞蛋不要放在同一個籃子」的多元化投資策略，也適用於處理稅務，靈活規畫退休金的同時，也應該把當前與未來稅務政策變化列入考量。

62歲即將退休的平面設計師勞拉(Laura)，在其就業生涯中選擇在個人退休帳戶(IRA)存款並長期獲得所得稅減免優惠，依照現行制度，未來提取退休金就必須繳稅。

然而只要「又大又美法案」在參眾兩院順利通過，並在勞拉開始提領退休金之前生效，同時年收入保持15萬元以下，勞拉提取IRA存款時，無需繳納任何一毛錢，換言之，無論存款或提領皆有雙重稅收優惠，著實幸運地令人難以置信。

相較之下，勞拉的同事選擇的羅斯退休金帳戶，每年依法繳稅，提領時也沒有任何免稅優惠，讓存款戶不得不質疑當初的選擇錯誤。

如此川普政府「又大又美法案」對於退休族財務規畫確實有重大影響，面對稅務政策的大轉變，專家建議上班族仍須保持靈活性與變通性，避免金錢損失。