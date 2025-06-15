開始領社安金後 別忘了還有這7項福利

Philippe Leone on Unsplash)" class="lazyload" data-src="https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/wj/realtime/2025/06/16/32309354.jpg&x=0&y=0&sw=0&sh=0&sl=W&fw=800&exp=3600&q=75"> 有不少組織推出一些計畫，為領取社安金者提供免費或低價的食品、交通與娛樂服務。(Photo by Philippe Leone on Unsplash)

辛苦工作大半生，一旦退休 、開始領取社安金 ，可以稍微過著輕鬆的日子。理財網站GO Banking Rates報導，有不少組織推出一些計畫，為領取社安金者提供免費或低價的食品、交通與娛樂服務。以下是許多人可能不知道，但是專為領取社安金者提供的七項免費或折扣方案：

1. 長者農夫市場營養計畫（Senior Farmers’ Market Nutrition Program）

逛農夫市集總是可以發現美好的事物，走出家門與社區居民交流，購買新鮮美味的食物；不僅是水果與蔬菜，還有當地產的蜂蜜、烘焙食品，甚至一杯香濃的咖啡。

長者農夫市場營養計畫是由聯邦政府提供援助，希望年長者能走出家門、活動身體，獲得健康的食物；因此，低收入老年人可獲得折扣卡，確保他們能在農夫市集、路邊攤位和本地農場享有不小的折扣。只需在州政府網站註冊，並前往市場即可。

2. Meals on Wheels送餐上門

如果無法外出呢？若不像過去那樣行動自如，或暫時需要協助，別擔心，送餐服務計畫，確保年長者在行動不便時也能獲得所需的營養和美食。該慈善組織為自然災害受害者與難以離開家門的老年人送餐。

許多享有社會福利者無法去超市購物，甚至無法負擔足夠的食品來滿足身體需求，或無法烹飪和準備健康餐食。這就是Meals on Wheels送餐上門計畫發揮作用的地方，所提供的餐食不但豐盛、健康，並且由工作人員微笑送達。

3. 交通服務

即使沒有交通工具，仍然可以外出，這得益於為老年人及補充保障收入（SSI）領取者提供的交通服務。全國年長與身障者交通中心（National Aging and Disability Transportation Center）在全美50個州營運，確保無交通工具且仰賴社會服務者仍能前往所需或想去的地方。

雖然許多老年人及身障人士可使用公共交通並享有折扣，但居住在鄉村地區、或所在社區沒有公車路線者便無法做到。無論如何，居住的社區應提供電話叫車（Dial-a-Ride）、義工交通服務或輔助交通服務等支援項目；這些由聯邦撥款補助，因此對享有社會福利者免費。

4. 健身計畫

健身對任何年齡與能力者都至關重要，許多年長者退休後才意識到需要增加重量訓練與有氧運動。

參加聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）的領取社安金者可參加名為 Silver Sneakers的銀髮健身計畫，可使用全國數千家健身房、教堂及其他健身計畫；從瑜伽、游泳到尊巴（Zumba），甚至只是普通的健身設備，應有盡有。

5. 報稅 服務

報稅是件令人頭痛的事，不僅需準備現金來支付應繳稅款，還需整理文件並支付報稅者費用。

聯邦政府推出的VITA計畫，針對身障人士、年收入低於6萬5000元者、60歲及以上人士，提供免費報稅服務。這些服務都經國稅局（IRS）認證，不但免費而且可靠。

6. 進修教育

考慮重返校園嗎？許多人退休後開始全新生活，而這往往從幾門社區大學課程開始。全美各州都有大學和社區學院為老年人提供免費或大幅折扣的課程。

可以探索一直感興趣的領域，或重返校園以提升現有教育水平。年長者最大優勢之一就是從生活經驗中取得的智慧，若能透過學術教育進一步提升，無疑是最佳選擇。

7. 藝術活動

但學術教育並非唯一的選擇，藝術同樣能陶冶性情，提升生活樂趣。國家藝術基金會（National Endowment for the Arts）為年長者及身障人士提供免費進入數千家博物館的機會。

若喜愛親近大自然，還可利用國家公園的優惠，探索自然美景。國家公園管理局為領取社安金者提供免費通行證，讓年長者可在黃金歲月裡免費探尋全美無數壯麗風景。