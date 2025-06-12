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符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

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符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

編譯尤寶琪／即時報導
暫時放下工作，「微退休」可以重新充電。示意圖。（取自123RF）
暫時放下工作，「微退休」可以重新充電。示意圖。（取自123RF）

「微退休」可以帶來一次蛻變性的體驗，讓你有機會重新充電，並調整人生目標。與徹底退休不同，微退休是指暫時放下工作，並計劃在一段時間後重新開始。

「稅務危機研究所」(Tax Crisis Institute)所長雷諾(Dana Ronald)表示，這理念不是要你徹底退休，而是策略性地暫停職業生涯，為個人生活和職業生涯提供新視野；要確保「為退休」適合你，重要的是先評估你是否準備好，暫時改變生活方式和責任。

以下是一些顯示你已經準備好迎接轉換事業跑道的跡象；如果你已經準備好了，不妨看看你應該採取的一些準備步驟。

有強健的財務基礎

「當我評估客戶是否準備好享受微退休生活時，我會關注他們是否有至少12個月的生活開支，這筆錢應與他們的應急資金分開存放，」金融產品資訊網站FinlyWealth創辦人兼金融專家薩拉希(Abid Salahi)表示並，如果資金少於這個數量，那麼有82%的人最終都會提前結束休假。

技能具有市場價值

薩拉希會評估是否擁有市場需求的技能；那些「微退休」後成功重返工作崗位的人，通常每個月會花上5到10小時的時間，來保持他們的專業技能。

「我發現，這能在他們準備重返崗位時，將平均求職時間縮短約47%，」他指出。

規畫好醫療保健

「在我的業務中，成功實現微退休的客戶，都是先制定好了他們的醫療保險策略，」薩拉希說，並建議在一年的休假期間，專門留出1萬5000元至2萬元用於醫療保健費用。

其他財務準備步驟

如果你想好好休息一段時間，並且已經解決了重大挑戰，那建議先採取以下步驟，好避免你的微退休，因資金不夠而得提前結束。

債務管理

在「微退休」之前，先清除所有高利率債務。薩拉希指出：「那些在休假前只背負房貸債務的人，在沒有財務壓力的情況下，依照計劃完成休假的可能性，是其他人的3.5倍。」

收入來源

成功「微退休」的人士，通常擁有兩到三個被動收入來源。

薩拉希表示：「我幫助他們建立股息投資組合、租賃房產或諮詢服務，這些可以覆蓋他們30%到40%的基本支出。」

預算調整

「我會與客戶合作，在他們仍在工作的情況下，測試一下三到六個月微退休預算，」薩拉希解釋，「我最成功的客戶，在休假前將每月支出減少了25%-35%，為意外支出建立財務緩衝。」

退休 醫療保險 利率

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