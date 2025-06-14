5優質山區小鎮 退休族不必多金也住得起

田納西州查塔努加(Chattanooga)。圖：pixabay

喜愛登山、滑雪與湖畔生活的退休 族，若想在預算內享受山居生活，不必非得選擇昂貴的阿斯本(Aspen)或布雷肯里奇(Breckenridge)。以下5座山城兼具自然風光、生活便利與可負擔房價 ，成為退休移居新熱點。

據雅虎(Yahoo)報導，首先是猶他州奧格登(Ogden)。當地距離鹽湖城不到1小時車程，平均房租約1317元，房價中位數為40萬3946元。當地鄰近粉山(Powder Mountain)與雪盆(Snowbasin)滑雪場，還擁有逾1萬3000英畝的湖泊與河流，適合釣魚、泛舟，歷史悠久的「25街」也提供豐富的藝術、餐飲與娛樂選擇。

第二是田納西州查塔努加(Chattanooga)。查塔努加環境清幽、安全宜人，適合步行，而且房價合理，平均房租為1650元，房價中位數約32萬7006元。當地具備完善醫療與生活機能，並擁有豐富的戶外活動與自然資源，是低調但高品質的退休選擇。

第三為賓州吉姆索普(Jim Thorpe)。有「美國小瑞士」美稱的吉姆索普位於波科諾山脈(Poconos Mountains)，房租約1783元，房價中位數僅27萬6691元。具有特色的鵝卵石街道與歷史建築營造濃厚小鎮氛圍，還能從事登山、泛舟等活動，距離費城與紐約皆不遠，交通便利。

第四是科羅拉多州伍德蘭帕克(Woodland Park)。當地平均房租為1783元，房價為55萬7024元，距科羅拉多泉(Colorado Springs)僅40分鐘車程。伍德蘭帕克不像其他山城淪為觀光 勝地而造成房價高漲，當地仍保有居民社區與生活機能，適合想遠離喧囂但不脫離都市便利的退休族。

房地產業者安德魯・傅瓊(Andrew Fortune)指出，伍德蘭帕克是當前最理想的山區小鎮之一，他說，「許多科州山城已轉變為觀光重鎮，充斥富人第二住宅，房價飆漲，導致當地政府須補貼住房以留住在地居民，維持基本運作，但伍德蘭帕克沒有這種問題，不僅富有魅力、價格合理，基礎設施也相當完善，生活便利而不偏遠。」

第五為北卡羅來納州布恩(Boone)。坐落於藍嶺山脈中的布恩，四季分明，自然資源豐富。平均房租為2110元，房價約49萬724元。當地擁有適合長者的輕鬆步道與挑戰性登山路線。由於有大學進駐，文化氣息濃厚，生活節奏悠閒而不寂寞，是結合自然與人群互動的理想居所。