我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

白宮消息人士：川普今天不打算與馬斯克通話

專家對經濟前景看法分歧 樂觀者：繼續投資美國

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by Sergei Tokmakov, Esq. https://Terms.Law from Pixabay
示意圖。Image by Sergei Tokmakov, Esq. https://Terms.Law from Pixabay

近期的股市震盪，讓許多美國人對退休金感到擔憂；企業家兼百萬富翁房地產投資者格蘭特·卡登尼（Grant Cardone）表示無需擔心。卡登尼近日受邀出席福斯電視台「英格拉漢姆視角」（The Ingraham Angle）節目時表示，川普總統的計畫，就是「讓美國再次偉大」；雖然當下經濟會出現暫時性的退縮，但美國家庭的未來依然一片光明。

理財網站GO Banking Rates報導，並非所有金融專家都認同卡登尼的觀點。該網站採訪了另兩位金融權威人士，他們對美國的前景持不同看法，以下是他們的觀點。

在財務上，美國人未來一年可期待什麼？

卡登尼堅稱，川普目前與其他國家進行的貿易談判以及關稅的決策，將為美國財政帶來更豐碩的未來。紐約金融機構National Business Capital執行長約瑟夫·坎貝拉托（Joseph Camberato）同意卡登尼的觀點；他表示，川普知道自己在做什麼，國家最終會變得更好。

坎貝拉托表示，儘管關稅導致經濟經歷多次波動，但如果最終達成貿易協議且市場沒有崩盤跡象，經濟將重返高成長軌道；如果當前趨勢持續，他認為今年下半年將出現真正的反彈。

但美國人現在正努力應付關稅帶來的商品漲價，或在股市中蒙受損失，他們該怎麼辦呢？消費網站Couponsnake理財專家亞倫·拉松（Aaron Razon）表示，目前美國人所面臨的金融不確定性，會在情勢趨穩定前產生一定的影響。

拉松說，考量目前的情況，他很難同意卡登尼對美國經濟的看法；在他看來，如果美國家庭真的前景可期，那也是在遙遠的天邊。他表示，大家應預期通膨將居高不下，在關稅與其他經濟因素影響下，這才是現實的一面；隨著經濟可能如預期般以溫和速度增長，也可預期就業市場將保持韌性，並出現利率調整。

現在可以採取哪些明智的財務舉動？

對於現況憂心忡忡的美國家庭，拉松表示，能做的最好事情就是保持警覺，不要做出任何倉卒決定，在做出重大財務決策前先稍安勿躁。他說，財務決策保持審慎樂觀，就不會高興太早或做出草率決定，做出讓自己後悔的事。

坎貝拉托則屬於樂觀派，他認為，當前這些消息不應影響任何投資，「押注」美國、繼續投資，不要被每天的頭條新聞分散注意力，「最好的還在後頭」。

關稅 川普 退休金

上一則

加州野火毀一非裔社區 他們畫出「灰燼中的美麗」

下一則

龍蝦尾很難剝？一支湯匙輕鬆搞定

延伸閱讀

川普政府提名美軍歐洲司令部司令 延續傳統指揮北約

川普政府提名美軍歐洲司令部司令 延續傳統指揮北約
川普與習近平通話…今日你應知道5件事

川普與習近平通話…今日你應知道5件事
川普旅行禁令豁免7大類人士 球員2026年可來美踢世足賽

川普旅行禁令豁免7大類人士 球員2026年可來美踢世足賽
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

熱門新聞

保持良好的生活習慣，家中就能維持整潔。（取材自pexels.com@Pixabay）

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

2025-06-01 20:05
示意圖／取自123RF

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

2025-06-04 14:55
倉儲式賣場好市多（Costco）。（路透）

這4款好市多商品 售價都很親民

2025-06-03 09:15
示意圖／取自123RF

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

2025-06-02 16:05
美國物價上漲，當地人感受到生活壓力。示意圖，非新聞當事者。(路透)

吃飯不敢上館子 加州華人消費降級「窮到什麼地步了」

2025-05-30 19:43
網友分享料理過程。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Huy Phan）

吃膩乾煎單烤 鮭魚料理加一水果清新感再升華

2025-06-02 19:48

超人氣

更多 >
4生肖三年內都不缺錢 屬牛踏實衣食無憂、他樂觀抓住機會

4生肖三年內都不缺錢 屬牛踏實衣食無憂、他樂觀抓住機會
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國