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打理年邁母親財務 退休顧問也疏忽的一件事

編譯周靜芝/即時報導
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示意圖。Image by Alexa from Pixabay
示意圖。Image by Alexa from Pixabay

許多人在訂定長期財務計畫時並未考慮照顧年邁父母這一因素，這可能讓家中長輩無法獲得所需的照護。

美國銀行（BOA）負責退休業務的主管克里斯·赫曼（Chris Herman）在雅虎財經網站的「解碼退休」（Decoding Retirement）節目中，分享了個人經歷：他母親的離婚以及後來需要照護，迫使他與兄弟姐妹不得不就財務問題進行認真討論。

赫曼表示，父母離婚時，母親的財務狀況並不佳，她很擔心在未來某個階段能否維持現有生活方式，更不用說退休了；而赫曼認為自己有責任協助母親打理財務。

赫曼說，在父母離婚前，他並不瞭解他們的財務狀況，這讓全家人不得不坐下來，盤點母親所有資產，以瞭解該從哪裡著手。他在訂定財務計畫前對母親說，也許認清自己的現況，會感到一些安慰。

赫曼表示，他協助母親規畫財務已25年，期間不斷與她溝通；包括考慮如果她無法獨自生活時，將獲得何種照護。

最終，當赫曼的母親無法獨自生活時，她搬去與赫曼的大姐同住，他說，這是他與姐姐共同的決定，也是母親的選擇，「那裡就是她想去的地方」。

儘管多年的財務規畫使這次變動順利進行，但他們並未考慮如果赫曼的大姐也無法繼續照顧母親時該如何應對。

赫曼說，隨著姊姊年紀越來越大，最後連她也無力照顧母親了，考量兩人的安全，他們不得不把母親送進提供輔助看護的養老院

赫曼承認，這是他們未規畫周密、疏忽的地方，儘管輔助生活或額外照護都非他們預設的理想狀況，但他指出，為這種可能做好準備，最終會對大家都有好處。

退休 養老院 雅虎

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